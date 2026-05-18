Çifte Minareli Medrese'ye Restorasyon
Çifte Minareli Medrese'ye Restorasyon

Çifte Minareli Medrese\'ye Restorasyon
18.05.2026 10:33
Sivas'taki Çifte Minareli Medrese, kapsamlı restorasyonla geleceğe taşınıyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivas'ın simge yapılarından biri olan Çifte Minareli Medrese'de kapsamlı restorasyon çalışması başlatıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Anadolu Selçuklu mimarisinin en görkemli eserleri arasında yer alan tarihi yapı, gerçekleştirilecek çalışmalarla özgün kimliği korunarak geleceğe taşınacak. 1271 yılında Vezir Sahip Şemseddin Muhammed Cüveyni tarafından yaptırılan Çifte Minareli Medrese; taş işçiliği, geometrik ve bitkisel süslemeleri ile çini bezemeli çift minaresi sayesinde Anadolu'nun en etkileyici Selçuklu eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. İnşa edildiği dönemde önemli bir ilim merkezi olarak hizmet veren yapı, bugün yalnızca ayakta kalan görkemli doğu cephesiyle bile Selçuklu sanatının ulaştığı yüksek seviyeyi yansıtıyor.

RESTORASYONDA 3 KİŞİDEN OLUŞAN BİLİM KURULU HOCALARI GÖREV ALACAK

Yapıda, yüzyıllar içerisinde doğal şartlar, depremler ve çevresel etkiler nedeniyle taş kayıpları, çatlaklar, yüzey deformasyonları ve statik problemler meydana geldi. Özellikle minarelerde ve cephe yüzeylerinde oluşan bozulmalar nedeniyle yapının bilimsel yöntemlerle korunması gerekli hale geldi. Restorasyon çalışmaları kapsamında; düşen taşların özgün malzeme ve tekniklerle yerine yerleştirilmesi, cephe temizliği, statik güçlendirme uygulamaları, çatlakların giderilmesi ile çini ve sırlı tuğla bezemelerdeki kayıpların onarımı gerçekleştirilecek. Tüm çalışmalar, yapının tarihi dokusunu ve mimari karakterini koruyacak hassasiyetle sürdürülecek. 2028 yılı içinde tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışmalarının ardından Çifte Minareli Medrese, ziyaretçilerini karşılamayı sürdürecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Çifte Minareli Medrese'ye Restorasyon - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 12:00:26. #7.13#
SON DAKİKA: Çifte Minareli Medrese'ye Restorasyon - Son Dakika
