Cizre'de öğretmen Yafes Turhan, ustaları 45 dakikalık karakalemle habersizce çiziyor - Son Dakika
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Cizre'de öğretmen Yafes Turhan, ustaları 45 dakikalık karakalemle habersizce çiziyor

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Cizre\'de öğretmen Yafes Turhan, ustaları 45 dakikalık karakalemle habersizce çiziyor
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Cizre'de görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, Urban Sketchers kapsamında zanaatkarları habersizce 45 dakikada karakalemle resmediyor. Eserlerini ustalara hediye ederek yüzlerini güldürüyor, telkari ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleklere dikkat çekiyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, boş vakitlerini sokak sanatçılığı yaparak değerlendiriyor. Zanaatkarları 45 dakikalık karakalem çalışmalarıyla habersizce resmeden Turhan, hem ustalara unutulmaz bir sürpriz yapıyor hem de kaybolan değerlere dikkat çekiyor.

Görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, "Urban Sketchers" etkinliği kapsamında Cizre sokaklarında anı yakalıyor. Habersiz şekilde resmettiği unutulmuş meslek ustalarına eserlerini hediye eden Turhan, yüzlerde küçük ama anlamlı bir tebessüm bırakıyor. Yıllara meydan okuyan meslek ustalarının resimlerini çizerken mutlu olduğunu belirten Turhan, güzel bir şekilde haberleri olmadan, uzaktan, anı yakalayarak yaptıkları işin o figür halini en güzel şekilde karakalem tekniğiyle yansıtıyoruz ifadelerini kullandı. Yaptığı çalışmanın psikolojik ve toplumsal boyutuna vurgu yapan Yafes Turhan, "Görsel sanatlar öğretmeniyim. Bunun yanı sıra boş vakitlerimde sokak sanatçılığı, yani Urban Sketchers adıyla anılan bir sanat etkinliği yapıyorum. Sanat etkinliğimiz şöyle, esnaf kesiminden birçok arkadaşımız, amcalarımız olur. Onlara güzel bir şekilde haberleri olmadan, uzaktan, anı yakalayarak yaptıkları işin o figür halini en güzel şekilde karakalem tekniğiyle yansıtıyoruz. Bunun hem bireysel hem psikolojik hem de toplumsal anlamda faydaları var elbette. Karşı tarafın değer görülme hissi, bunun yanı sıra farkındalık gibi unsurlar etkili olabiliyor. O anlamda hem ben mutlu oluyorum hem karşı taraf mutlu oluyor" dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sahiplerine sürpriz hediyeler vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Turhan, "Günlük mesafeli şehir yaşamında, yabancılaşma içinde, sürprizli bir süreçte ister istemez karşı tarafın yüzü biraz gülebiliyor. Böyle güzel, küçük sürpriz hediyelerle unutulmayan sanatlarımız oluyor. Telkari, marangozluk, bakırcılık, sarraflık gibi esnaflarımız maalesef bugün çok azaldı. Onların da yüzünü böyle güldürerek, asırlık olan bu sanatlarımızı en güzel şekilde kağıda dökmek, anın tadını çıkarmak ve bunları hediye etmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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