Çocuklar tren raylarında resmettikleri hayallerini ağaç dallarında sergiliyor

Resim öğretmeni Tuğçe Yılmazçelik, Erzincan'ın Altınbaşak beldesindeki tarihi tren garında çocukların çeşitli çalışmalarından oluşan 134 resmi, ağaç dallarına asarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun olan 25 yaşındaki Tuğçe Yılmazçelik, 2019'da mezun olduktan sonra beldesine döndü.

Ailesinin yanında, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan Yılmazçelik, bunun yanında Kovid-19 nedeniyle okuldan uzak kalan günlerde zamanlarının büyük bölümünü evde geçiren çocuklara gönüllü resim öğretmenliği yaptı.

Öğrencilerin pastel, sulu boya, fırça ve diğer ihtiyaçlarını da çevresinde bulunan hayırsever vatandaşların katkılarıyla karşılayan Yılmazçelik, beldede atıl durumda bulunan tren garı bahçesinde kısıtlı imkanlarla 30 öğrencisine 2 yıl boyunca resim yapmayı öğretti.

Zaman zaman canlı müzik dinletisi eşliğinde resim yaptırarak öğrencilerine eğlenceli anlar yaştan Yılmazçelik, iki yıllık birlikteliğin ardından öğrencilerin çizdiği 134 resmi, beldede bulunan parkta açtığı "Upuzun bir çocukluk istiyorum, tıpkı raylar gibi" sergisiyle vatandaşların beğenisine sundu.

Tuğçe Yılmazçelik, AA muhabirine, resim atölyesini açmasındaki asıl amacının, sosyal hayatı pasif geçen öğrenci kitlesini azaltmak olduğunu söyledi.

Yaptıkları etkinlikte öğrencilerle birlikte eğlenip keyifli vakit geçirdiklerini aktaran Yılmazçelik, şöyle konuştu:

"Çocukların, çizdikleri resimlerde kendilerini ifade etmeye ve yaşadıkları problemleri, duygu ve düşüncelerini aktararak rahatlamalarını istedim. Biz atölyemizde yaklaşık 2 yıl çok güzel bir emek verdik. Bu çocuklarımız önce çizgi eksersizleri ile başlayarak işi temelden aldılar. Ardından desen eğitimi ve sonra yine yağlıboya, sulu ve guaj boya gibi bütün etkinlikleri sırayla deneyerek kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimiz çok güzel bir noktaya vardılar."

Çocukların günlük hayatta yaşanan olayları da resimlere yansıtmaya çalıştıklarını aktaran Yılmazçelik, "Dünyada bir savaş oldu, çocuklarımız da bu konuyu resimlerinde çok güzel ifade etmeye çalıştılar. Yaralı bir güvercin, korkan çocuklar ve arka planda savaşı ifade eden resimler çizdiler. Fırça darbeleriyle duygularını ifade eden çok güzel bir tablo oluşturdular. Çocuklarla bu çalışmalar sırasında hem kendilerini hem de yeteneklerini keşfettiler. Çok yetenekli öğrencilerim oldu."

Tabloyu çocuk hastanesine hediye etmek istiyorlar

Çocuklarla birlikte yerli ve yabancı bir çok ünlü ressamların tablolarını çizdiklerini ifade eden Yılmazçelik, çocuklarla beraber yaptıkları tabloyu hediye etmek için de kararlar aldıklarını söyledi.

Yılmazçelik, "Biz bu tablonun çocukların bulunduğu bir çocuk hastanesine hediye edilmesi gerektiğinin daha doğru olacağını düşündük. Ben bu tablonun çocuk hastanesine hediye edilmesi için yardım istiyorum." dedi.

Öğrenci Nehir Kaya'nın Annesi Elif Kaya ise çocukların salgın döneminde iç dünyalarında yaşadıklarını resimlere yansıttıklarını belirtti.

Öğrencilerden Özge Taşkıran ise resim yapmayı Tuğçe öğretmene borçlu olduklarını, tüm yeteneklerini ortaya koyarak yaptıkları resimlerin özgüvenlerini artırdığını söyledi.

Öğrencilerden Sude Naz Göler de resim yapmayı öğrenmenin yanında iki yıl boyunca öğretmenleriyle aralarında çok güzel bir bağ oluştuğunu vurguladı.