Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk'taki Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret ederek çalışmalar ve kurslar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Belediye Başkanı Demirbaş, ADEM yöneticilerinden Merve Özbay Yücebaş'tan yeni başlatılan çalışmalar ve kurslar hakkında bilgi alarak, kadınlara yönelik desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi.

ADEM'in ilçede önemli bir ihtiyacı giderdiğini ve örnek bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, merkezde verilen eğitimlerle kadınların sosyal hayata ve istihdama kazandırıldığını belirtti.

Demirbaş, merkezdeki çocuklarla da bir araya geldi.

Çubuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çubuk ADEM'de, sepet örücülüğü, amigurumi, kilim dokuma, ipek dokumacılığı, Kur'an-ı Kerim okuma gibi eğitimler veriliyor.