Cumalı Köyü'nde Bayram Geleneği Devam Ediyor

Bilecik merkeze bağlı Cumalı köyünde köy meydanında toplanan vatandaşlar toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki köyde asırlardır süren gelenek için bayram namazı sonrası köyün en yaşlısından başlayarak büyükler kendi aralarında bayramlaştı.

Daha sonra köy meydanında ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker ve para dağıtıldı.

Cumalı köyünden olan TBMM 27. Dönem AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AA muhabirine, köydeki bu geleneğin asırlardır devam ettiğini söyledi.

Bayram namazı sonrası bir araya gelinerek bayramlaşmanın yapıldığını anlatan Yağcı, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle küsler kalmaz ve bunu da herkes teşvik eder. Daha sonra çocuklarımız anneleriyle halka oluştururlar ve büyükler hediyelerini verir. Yıllardır bunu zevkle yaparız. Kendi çocukluluğumuzda yaşadık bunu. Bizim çocuklarımız yaşadı. Şimdi de torunlarımızla hem geleneğimizi yaşıyoruz, yaşatıyoruz hem de bayram sabahını birlikte paylaşıyoruz. Çocuklarımızın gününü mutlu ettikten sonra geçmişimize rahmet okumak için toplu olarak mezarlık ziyareti yapıyoruz. Bayram günleri birlik, beraberlik ve kardeşlik günlerimiz. İnşallah bu günlerimiz hep böyle devam eder."

Köy muhtarı Mesut Tekin de dini bayramlarda köy nüfusunun gurbette yaşayanların gelmesiyle 100'den 1500'e kadar çıktığını söyledi.

Köyün 700 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu aktaran Tekin, "Dini bayramlarda köyümüz ayrı bir güzellik yaşıyor. Türkiye'nin neresinde bir köylümüz varsa muhakkak bu geleneğimize, çocuklarıyla, torunlarıyla iştirak eder." dedi.