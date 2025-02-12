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Kültür Sanat

Devamsız İşler Turu Başladı

Erzurum Şehir Tiyatrosu'nun 'Devamsız İşler' oyunu, dört şehirde sahnelendi ve ilgi gördü.

12.02.2025 13:46
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun komedi türündeki "Devamsız İşler" oyunu, Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, komedi türündeki "Devamsız İşler" oyunu, Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sahnelendi.

Belediyenin basın müdürü Cengiz Durular'ın yazdığı, Oktay Parlar'ın yönettiği oyun, Erzurum yöresinde evlilik arefesindeki bir gencin kent gelenekleriyle olan mücadelesini konu alıyor.

Şerif Avcı, Selçuk Ağırman, Kerem Tamgaç, Kübranur Yüce, Esra Aydın, Hande Köse, Nazlı Koyunoğullarından, Sıla Katar, Yağmur Güneş ve Muhammet Emin Alumur'un rol aldığı oyun, sahnelenen şehirlerde büyük ilgi gördü.

Oyunun yönetmeni Oktay Parlar, Türkiye turnesiyle oyunu vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, "Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sanatseverlerle tiyatro tadında keyifli anlar yaşadık. Bize bu şehirlerimizde destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye turnemizde oyunumuzun bu denli ses getirmesinin en temel nedeni, sanata ve sanatçıya büyük önem veren belediye başkanımız Mehmet Sekmen'dir. Onun kentimizin kültür ve sanat hayatına olan katkıları her türlü takdirin ötesindedir." ifadelerini kullandı.

Parlar, oyunun yoğun istek üzerine 17-18 Şubat'ta saat 19.00'da Erzurum'daki İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde tekrar sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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