Devlet Türk Sanatları Yarışması 23. Kez Başlıyor

Türk sanatlarını desteklemek ve bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfederek sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik eden Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın 23'üncüsü başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın 23'üncüsü düzenleniyor. Yeni Türkiye Eğitim Vakfının (YETEV) katkılarıyla da düzenlenen yarışma; Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini, Kalemişi ve Katı' olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma sonucunda, seçici kurul tarafından belirlenen eserlerden oluşan bir de sergi düzenlenecek. Her kategoride başarı ödülüne layık görülen 3 eserin sahibine ayrı ayrı 80 bin lira, sergilenmeye layık görülen toplam 42 eserin sahibine ise ayrı ayrı 25 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon 730 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Başvurular 20 Ağustos-15 Ekim tarihlerinde alınacak

Yarışmanın başvuruları ise, 20 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında e-Devlet doğrulamalı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şartname ve ayrıntılı bilgiye aynı adres üzerinden erişilebilecek. Seçici kurulda ise Hikmet Barutçugil, Muammer Semih İrteş, Doç. Dr. Gülnihal Küpeli, Leyla Betül Küçük, Safiye Morçay, Doç. Dr. Yılmaz Özcan, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Handan Nisrin Şahin, Doç. Kaya Üçer ile bakanlık temsilcileri olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve YETEV temsilcisi Yüce Gümüş yer alacak.