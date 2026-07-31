Didim Belediyesi, Altınkum Sanat Sokağı’nda sanat ve dayanışmayı buluşturdu - Son Dakika
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Didim Belediyesi, Altınkum Sanat Sokağı’nda sanat ve dayanışmayı buluşturdu

Didim Belediyesi, Altınkum Sanat Sokağı’nda sanat ve dayanışmayı buluşturdu
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Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu’nun sahne aldığı Altınkum Sanat Sokağı, müzik dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu'nun sahne aldığı Altınkum Sanat Sokağı, müzik dolu anlara ev sahipliği yaptı. Gecede özel bir üreticinin doğum günü de hep birlikte kutlanarak etkinliğe anlamlı anlar eklendi.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Altınkum Sanat Sokağı etkinlikleri kapsamında sahne alan Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu, sergilediği performansla ziyaretçilere keyifli bir akşam yaşattı. Yaz akşamına renk katan ritim gösterisi, Sanat Sokağı'nı ziyaret eden halk tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğin en özel anlarından biri ise Altınkum Sanat Sokağı'nda ürünlerini ziyaretçilerle buluşturan özel bir üreticinin doğum günü kutlaması oldu. Katılımcıların alkışları ve iyi dilekleri eşliğinde gerçekleştirilen kutlama, geceye duygu dolu anlar katarken paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Altınkum Sanat Sokağı, el emeği ürünlerin yer aldığı stantların yanı sıra özel bireylerin üretimlerini ziyaretçilerle buluşturduğu stantlara da ev sahipliği yapıyor. Sanat, üretim ve sosyal dayanışmayı bir araya getiren Sanat Sokağı, yaz boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Didim Belediyesi, tüm halkı ve kentimizi ziyaret eden misafirleri bu renkli atmosferi yakından görmeye, birbirinden değerli el emeği ürünleri keşfetmeye ve üreticilere destek olmaya davet ediyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Altınkum Sanat Sokağı'nı yalnızca sanatın sergilendiği bir alan olarak değil, üretimin, paylaşmanın ve dayanışmanın buluştuğu bir yaşam alanı olarak görüyoruz. Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu'nun performansı hepimize keyifli anlar yaşatırken, özel üreticimizin doğum gününü hep birlikte kutlamamız geceye ayrı bir anlam kattı. Tüm halkımızı ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Altınkum Sanat Sokağı'nı ziyaret etmeye, sanatçılarımızın ve üreticilerimizin emeklerine ortak olmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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