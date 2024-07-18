Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası İçin Vakıf Kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası İçin Vakıf Kurulacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası için restorasyonun ardından vakıf kurulacak. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, eserin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla vakıf kurulacağını açıkladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından caminin fonksiyonu ve sorunlara hızlı çözüm bulunması amacıyla vakfın kurulması planlanıyor. Ayrıca, tarihi yapının darüşşifa kısmının müzeye dönüştürülmesi de değerlendirilecek.

18.07.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 9 yıl süren restorasyonun ardından hizmete açılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası için vakıf kurulacak.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında eserin korunarak gelecek nesillere aktarılması için vakıf kurulacağını söyledi.

Karaca, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın 2015 yılında restorasyona alındığını ve bu yıl mayıs ayında ziyarete açıldığını belirterek, "İşin geçici kabulü yapılarak, yüklenici firma tarafından idaremize 22 Temmuz'da resmen devri yapılacak." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin son incelemeleri yaptığını aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki işlemlerde Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın fonksiyonu noktasında güvenlik, kullanım ve paylaşım, hizmet görecek birimler oluşturularak, cami fonksiyonuna yönelik kolaylık sağlanması hususu gündeme gelmiş ve Genel Müdürümüzün talimatı ile Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'na ait bir vakıf kurularak yerinde çözüm üretmek amacı ile vakfın varlığını öne çıkarmak suretiyle doğacak sorunlara hızlı çözüm bulunması amaçlanmıştır. Kurulacak vakfın Kaymakamlık başkanlığında ilçenin kurum yöneticileri ve ileri gelen iş insanları ile faaliyette bulunması planlanmaktadır."

Karaca, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından tarihi yapının darüşşifa kısmının müzeye dönüştürülmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Cemal Karaca, Divriği, Sivas, Vakıf, Cami, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası İçin Vakıf Kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:26:58. #1.12#
SON DAKİKA: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası İçin Vakıf Kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement