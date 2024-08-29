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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına vatandaşları davet etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Anlayışla, ilgiyle, şefkatle ve sevgiyle, milletimizin, yüce kitabımızın hayat veren ilke ve değerleriyle buluştuğu Kur'an kurslarımız 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da kapılarını tüm vatandaşlarımıza açıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerden dezavantajlı gruplara kadar farklı alternatif programların yer aldığı Kur'an kurslarımıza tüm kardeşlerimizi bekliyoruz."