Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına vatandaşları davet etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına vatandaşları davet etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına tüm vatandaşları davet etti. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kur'an kurslarının milletin yüce kitabıyla buluştuğu ve farklı alternatif programların yer aldığı bir ortam sunduğunu belirtti. Çocuklardan gençlere, yetişkinlere ve dezavantajlı gruplara kadar herkesin Kur'an kurslarına katılmasını beklediklerini ifade etti.

29.08.2024 23:16
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına vatandaşları davet etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Anlayışla, ilgiyle, şefkatle ve sevgiyle, milletimizin, yüce kitabımızın hayat veren ilke ve değerleriyle buluştuğu Kur'an kurslarımız 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da kapılarını tüm vatandaşlarımıza açıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerden dezavantajlı gruplara kadar farklı alternatif programların yer aldığı Kur'an kurslarımıza tüm kardeşlerimizi bekliyoruz."

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına vatandaşları davet etti - Son Dakika

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