Dr. Canbolat: "Türk Mutfağı geleneği yeni nesile aktarılamıyor" - Son Dakika
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Dr. Canbolat: "Türk Mutfağı geleneği yeni nesile aktarılamıyor"

24.05.2022 15:19
Dr. Canbolat: "Türk Mutfağı geleneği yeni nesile aktarılamıyor"

Dr. Canbolat: "Türk Mutfağı geleneği yeni nesile aktarılamıyor"KAHRAMANMARAŞ İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cihan Canbolat, "Yeni jenerasyonda evlenme yaşına gelen kızlarda, mutfağa girme oranı biraz daha düştü.

Dr. Canbolat: "Türk Mutfağı geleneği yeni nesile aktarılamıyor"

KAHRAMANMARAŞ İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cihan Canbolat, "Yeni jenerasyonda evlenme yaşına gelen kızlarda, mutfağa girme oranı biraz daha düştü. Bu da mutfak kültürümüzün unutulacağı anlamına geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Kahramanmaraş'ta çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. Dulkadiroğlu Mutfak Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte, İstiklal Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından Eşgili Aya Sulusu, Maraş Çeltik Pirinç Pilavı, Kısır Köftesi, Düğün Çorbası gibi çeşitli yemekler yapıldı. Burada bir açıklama yapan İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, yeni bir üniversite olduklarını belirterek, "Üniversite olarak bu programa elimizden gelen desteği sağlamak adına destek veriyoruz. Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültesi Dekanı olarak da gastronomi bölümününün bu etkinliğe katılımlarını sağladık. Bugünde onların yaptığı yemeklerin tadına bakacağız. Kahramanmaraş yemeklerinin gastronomi bölümümüzde bu şekilde öne çıkmaya başladı" dedi

İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cihan Canbolat'ta, Türk Mutfak Kültürünün yeni nesillere aktarılmadığına vurgu yaparak, "Ebelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz birer kimyagerdi. Birer fizik profesörüydü aslında. Mutfağa girdikleri zaman, neyin nasıl yapılacağını takır takır biliyorlardı. Ama yeni jenerasyonda evlenme yaşına gelen kızlarda, mutfağa girme oranı biraz daha düştü. Bu da mutfak kültürümüzün unutulacağı anlamına geliyor. Çok üzücü bir şey. Bu konuda önlemler almamız gerekiyor. Bu organizasyon ile asırlık Türk Mutfağının gelecek nesillere aktarılması söz konusu. Çok önemli bir organizasyon. Asırlık Türk Mutfağında Kahramanmaraş Mutfağının yeri yadsınamaz. Kahramanmaraş mutfağının farklı dinamikleri var. Daha henüz tanıtılmamış şire (yöresel tatlı) kültürümüz var. Biz israfsız bir mutfağıyız, Kahramanmaraş mutfağı olarak" şeklinde konuştu

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Öğretim Üyesi, Gastronomi, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dr. Canbolat: 'Türk Mutfağı geleneği yeni nesile aktarılamıyor' - Son Dakika


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