Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar'daki Yeni Rolüyle İzleyici Karşısında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar'daki Yeni Rolüyle İzleyici Karşısında

Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar\'daki Yeni Rolüyle İzleyici Karşısında

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Candan Ceylanlı karakteriyle Ebru Cündübeyoğlu, güçlü bir emniyet müdürü olarak karşımıza çıkıyor. Cündübeyoğlu, bu farklı rolü bulduğu için mutlu olduğunu belirtti.

19.12.2024 14:19  Güncelleme: 14:22
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KANAL D'nin Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Candan Ceylanlı karakterine hayat veren Ebru Cündübeyoğlu, dizide güçlü bir kadın ve sert mizaçlı bir emniyet müdürü olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. "Aradığım farklı rolü buldum" diyen Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar gibi bir televizyon klasiğinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

19 sezondur devam eden Arka Sokaklar, her cuma izleyiciyi aksiyona davet ediyor. Dizinin yeni bölümünde ekip, yasa dışı bahis çetesinin peşine düşecek gençlerin suça özendirilmesini engellemeye çalışacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar'daki Yeni Rolüyle İzleyici Karşısında - Son Dakika

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