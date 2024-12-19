Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar\'daki Yeni Rolüyle İzleyici Karşısında

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KANAL D'nin Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Candan Ceylanlı karakterine hayat veren Ebru Cündübeyoğlu, dizide güçlü bir kadın ve sert mizaçlı bir emniyet müdürü olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. "Aradığım farklı rolü buldum" diyen Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar gibi bir televizyon klasiğinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

19 sezondur devam eden Arka Sokaklar, her cuma izleyiciyi aksiyona davet ediyor. Dizinin yeni bölümünde ekip, yasa dışı bahis çetesinin peşine düşecek gençlerin suça özendirilmesini engellemeye çalışacak.