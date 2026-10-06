Eceabat'ta 12 kilometrelik Zığındere yürüyüşünde Çanakkale Muharebeleri anıldı - Son Dakika
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Eceabat'ta 12 kilometrelik Zığındere yürüyüşünde Çanakkale Muharebeleri anıldı

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Eceabat\'ta 12 kilometrelik Zığındere yürüyüşünde Çanakkale Muharebeleri anıldı
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Eceabat'ta Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Zığındere Harp Yolu'nda 12 kilometrelik yürüyüş düzenlendi. Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, daire müdürleri ve sağlık çalışanlarının katıldığı yürüyüşte Çanakkale Muharebeleri'nin izi sürüldü, hatıra fotoğrafı çekildi.

Çanakkale'de Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde Zığındere Harp Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Zığındere mevkiinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirildi. 12 kilometrelik yürüyüşte katılımcılar ataların kahramanlık destanını anarak, Çanakkale Muharebeleri'nin izini sürdü. Yürüyüşün sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi. Yürüyüşe Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA
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