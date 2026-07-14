Ehram Kumaşı Erkek Modasında

Erzurum'da yüz yıllardır kadınların yöresel örtü olarak kullandığı coğrafi işaretli ehram kumaşı, şıklık yarışındaki erkeklerin yeni gözdesi haline geldi.

El tezgahlarında koyun yününden tamamen doğal yöntemlerle dokunan ehram; ceket, yelek, atkı, kravat ve mendil gibi tasarımlarla erkek giyiminde modern modanın öncüsü oldu. Erzurum kültürünün en önemli simgelerinden biri olan ve tamamen koyun yününden üretilen geleneksel ehram kumaşı, kabuk değiştirerek dünya modasına göz kırpıyor. Geçmişte yalnızca kadınların dış giyside tesettür amacıyla kullandığı bu tarihi dokuma, günümüzde tasarımcıların eliyle kadınlarla birlikte erkek modasının en prestijli parçalarına dönüşüyor. Kimyasal boya kullanılmadan, koyun yününün kendi doğal renkleri olan boz, krem ve kahverengi tonlarıyla ilmek ilmek işlenen ehram, şıklığına önem veren erkeklerin gardıroplarında yerini almaya başladı.

Yazın serin, kışın sıcak tutuyor

Tamamen organik ve nefes alabilen yapısıyla dikkat çeken ehram kumaşı, fonksiyonel özellikleriyle de erkek kullanıcılardan tam not alıyor. Doğal yün yapısı sayesinde kış aylarında yüksek koruma sağlayarak sıcak tutan kumaş, yaz aylarında ise serin tutma özelliğiyle dört mevsim kullanım imkanı sunuyor. Geleneksel el tezgahlarında üretilen bu ekolojik kumaş, sürdürülebilir modanın da en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Klasik giyime otantik dokunuş

Tasarımcıların modern kesimlerle yeniden yorumladığı ehram, özellikle erkek ceket ve yeleklerinde fark oluşturuyor. Klasik takım elbiselerin içerisine giyilen ehram yelekler ve spor kombinleri süsleyen ehram ceketler, moda severlere otantik ve güçlü bir imaj kazandırıyor. Detaylarda şıklığı arayan erkekler için ise ehramdan üretilen atkı, kravat ve cep mendilleri, klasik tarzı tamamlayan en çarpıcı aksesuarlar olarak vitrinleri süslüyor. Erzurum'un bu köklü mirası, modern tasarımlarla hem geçmişi yaşatıyor hem de erkek modasında yeni bir akım başlatıyor.

Erkekler de artık kullanıyor

Erzurumlu minyatür sanatçısı Doğan Hattatoğlu, geçmiş yıllarda ninelerinin kullandığı ehramın yeniden değerlendirildiğini ifade ederek, "Çok güzel tekstil ürünleri ortaya çıktı. Erkekler için yelek yaptılar, atkı yaptılar. Şimdiye kadar bu ürünleri sadece sergi ve vitrinlerde görüyorduk. Kadınlar özellikle "Hocam bu Ehram mı?" diye soruyorlar. Evet, Ehram diyoruz. O şekilde de çok güzel yaklaşımlar oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İyi ki de yapmışız, iyi ki de böyle bir çalışma olmuş diyoruz" dedi.

"Erkekler özellikle ehram ceket diktiriyorlar"

Ehramı erkeklerin kullanması içinde çalışmalar yaptıklarını belirten Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı ise, "Ehram bizim için annelerimizin, anneannelerimizin kullandığı bir örtü ama erkeklerin de rahatlıkla kullanabileceği, özellikle dış giyimde tercih edebileceği ürünler haline getirmeye gayret ediyoruz. Ceketler, yelekler, kravatlar, mendiller, hatta çok nadir de olsa pantolonlar ve kabanlar yapmaya başladık. Bu da erkekler için gerçekten çok kullanılabilir modeller üretmemizi sağladı. Hem doğal renkleriyle hem de yaptığımız kök boya ehramlarla erkeklerin beğenisine sunduk diyebiliriz. O konuda da geniş kitlelere hitap ediyoruz. Sadece kadınlarda değil, erkeklerde de ehramın kullanım oranı arttı. Bunu da çevremizde görüyoruz. Beyefendiler özellikle ehram ceket diktiriyorlar. Yakın zamanda beylerin üzerinde çokça farklı modelde ehram ceketler görebilirsiniz" diye konuştu. - ERZURUM