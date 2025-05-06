Emekli Mühendisten Renkli Çanta Tasarımları - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Emekli Mühendisten Renkli Çanta Tasarımları

Emekli Mühendisten Renkli Çanta Tasarımları

Aliye Uçan, emekli olduktan sonra dikişe başlayarak özgün çanta ve tekstil ürünleri üretiyor.

06.05.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da emekliliğinin ardından dikiş makinesinin başına geçen 54 yaşındaki Aliye Uçan, özgün tasarım ve modellerle renkli çantalar üretiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun olduktan sonra baba mesleği tekstil işine başlayan Uçan, uzun yıllar esnaflık yaptı.

Kumaş ve üretim süreçlerinde deneyim kazanan Uçan, 3 yıl önce emekli olduktan sonra dikiş makinesinin başına geçerek evinde çanta ve tekstil ürünleri üretmeye başladı.

Kumaşlara ilgisini özgün tasarımlarıyla birleştirerek farklı türlerde çanta üreten Uçan, Tarihi Avrasya Pazarı'nda açtığı iş yerinde de ürünlerinin tanıtımı ve satışını yapıyor.

Aliye Uçan, AA muhabirine, dikişe merakının çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Anne ve babasından görerek öğrendiği dikişi yıllar sonra işe dönüştürdüğünü dile getiren Uçan, emekli olduktan sonra ilk olarak evde üretime başladığını ifade etti.

"Çantalarımın en önemli özelliği kullanışlı olmaları"

Uçan, üretmeyi ve bir şeylerle uğraşmayı sevdiğini aktararak, "Tarihi Avrasya Pazarı'nda bir iş yeri açtım. Yaklaşık 1 yıldır da buradayım. Ürünlerimin hem tanıtımını hem de satışını yapıyorum." diye konuştu.

Boş vakitlerini bu şekilde değerlendirdiğine dikkati çeken Uçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev tekstil ürünleri de yapıyorum ama esas işim çanta üretimi. Ürettiğim çantalara kendi dokunuşlarımı muhakkak koyuyorum. Seviyorum bu işi yapmayı. Kendi tasarımlarımla bir şeyler çıkartmak da hoşuma gidiyor. Çantalarımın en önemli özelliği kullanışlı olmaları. Herkesin her yerde rahatlıkla kullanabileceği ürün olması, rahatlıkla yıkanabilmesi, temizlenebilmesidir."

Uçan, çantalarına yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Ürünlerim talep görüyor. Ben de severek yapıyorum. Yabancıların bu yönde ilgisi de gerçekten çok güzel." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Avrasya, trabzon, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli Mühendisten Renkli Çanta Tasarımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:22:51. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Mühendisten Renkli Çanta Tasarımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.