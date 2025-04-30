Emniyet Müdürü\'nden Öğrenciye Sürpriz Doğum Günü

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, doğum günü için kendisine mektup yazan minik öğrencinin sınıfına gelip doğum gününü kutladı.

Hüsnü Özyeğin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Betül Çatamak, doğum günü kutlamasına katılması için İl Emniyet Müdürü Turgay'a mektup yazarak davette bulundu.

Turgay da pasta yaptırarak okula gelip Çatamak'ı sınıfında ziyaret etti.

Burada polislerle pasta kesen Turgay, Çatamak'ın doğum gününü sınıf arkadaşlarıyla kutladı.

Turgay, daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.