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Erzincan'da Sivil Toplum Medya Buluşmaları Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzincan'da Sivil Toplum Medya Buluşmaları Programı Gerçekleştirildi

Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen 'Sivil Toplum Medya Buluşmaları' programı gerçekleştirildi. Programda, teknolojideki değişim ve dönüşüm konuşuldu.

Erzincan\'da Sivil Toplum Medya Buluşmaları Programı Gerçekleştirildi
15.12.2023 - 17:33,  Güncelleme: 17:48
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Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türk İnternet Medya Birliği ve Karadeniz Haber Ajansı Derneği iş birliğinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası konuyla ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, teknolojideki değişim ve dönüşümden bahsetti.

İnternetle bilgiye ulaşmanın maliyetinin olmadığını ifade eden Aydoğdu, "Eskiden Erzincan'da mahalledeki esnaflar, rekabet etmek zorundaydı. Öğrenciler de okulundaki öğrencilerle rekabet etmek zorundaydı. Mahalledeki ayakkabıcı ya bu rekabete ayak uyduracak ya da yok olup gidecek. Şimdi etrafınıza bakın, mahalle bakkallarımız, fırınlarımız kapandı. Yavaş yavaş köylerimiz, ilçelerimiz bütün güncelliğini kaybetti. O zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi 'Değişerek devam etmek, devam ederek değişmek zorundayız.' Eğer biz bu değişimi yakalayamazsak rekabet etmemiz, ayakta kalmamız zor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Dr. Süleyman Basa'nın da konuşma yaptığı programa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA
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