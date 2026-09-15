Erzurum'da Ahilik Haftası kutlandı, Yılın Ahisi keresteci Halim Acar seçildi - Son Dakika
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Erzurum'da Ahilik Haftası kutlandı, Yılın Ahisi keresteci Halim Acar seçildi

Erzurum\'da Ahilik Haftası kutlandı, Yılın Ahisi keresteci Halim Acar seçildi
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Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası açılış programı renkli görüntülere sahne oldu. Programda Yılın Ahisi keresteci Halim Acar, Yılın Kalfası kuyumcu Mustafa Karadaş ve Yılın Çırağı oto tamircisi Yusuf Coşkun seçildi.

Erzurum'da Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen "Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Açılış Programı" renkli görüntülere neden oldu.

Helal kazancın, alın terinin, göz nurunun ve ahlaki disiplinin timsali olan esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nın kutlandığı program; İl protokolü, esnaf ve sanatkarları, STK başkanları, Oda başkanları, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlar seslendirdi, halk oyunu ekibi gösteri yaptı, açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Programda konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat "Ahilik, esnafa sadece işini öğretmekle kalmamış; aynı zamanda ona nasıl dürüst, nasıl adaletli, nasıl merhametli bir insan olacağını da göstermiştir. "Elini, belini, dilini bağlı tut, kapını, sofranı, gönlünü açık tut" öğüdü bu topraklarda yaşayan herkes için yüzyıllardır bir ahlak pusulası olmuştur. Ahilik, alın terini yüceltmiş, helal kazancı kutsal saymış, haksız kazancı ve kul hakkını da reddetmiştir. Bugün dünyada küreselleşmenin, rekabetin ve hızlı değişimlerin arttığı bir çağda yaşıyoruz. Ancak şunu unutmamalıyız ki, hangi teknoloji gelişirse gelişsin, hangi ticaret sistemi değişirse değişsin; özü olan dürüstlük, güven, kardeşlik ve paylaşma ilkeleri her zaman geçerliliğini koruyacaktır. Ahilik; Anadolu'da doğmuş ve kısa sürede bütün İslam coğrafyasına yayılmış, sadece bir meslek teşkilatlanması değil aynı zamanda bir ahlak ve hayat nizamıdır" dedi.

Yakutiye Kent Meydanı'ndaki programda Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Ahilik Teşkilatı'ı ile ilgili bilgiler aktardı. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Aydın Baruş'ta ahilik kültürünün ve geleneğinin Anadolu irfanının önemli bir unsuru olduğu dile getirdiler. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından Şed Kuşatma töreni yapıldı. Erzurum'da Yılın Ahisi Halim Acar (keresteci), Yılın Kalfası Mustafa Karadaş (kuyumcu) ve Yılın Çırağı Yusuf Coşkun (Hınıs-oto tamircisi) oldu. Etkinlikler çerçevesinde günün anlam ve önemine binaen pilav ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Ahilik Haftası kutlandı, Yılın Ahisi keresteci Halim Acar seçildi - Son Dakika

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