Erzurum'da İşfe' Lena Duası'nın Maneviyatı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da İşfe' Lena Duası'nın Maneviyatı

Ramazan'da teravih sonrası okunan İşfe' Lena Duası, Erzurum'un manevi mirası olarak yaşatılıyor.

14.03.2025 14:22
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Erzurum'da Ramazanların vazgeçilmez duası

Teravih namazı sonrası bir manevi haz: İşfe' lena Duası

ERZURUM - Erzurum'da sadece Ramazan Ayı'na özgü manevi hazlardan biri olan ve teravih namazının en sonunda üç defa salavat okunduktan sonra okunan işfe' lena duası asırlardan bu yana devam ediyor.

Genellikle müezzin tarafından okunan dua şöyle "İşfe' lena yevmel-arasati vel-mizan. İrham bi fadlike ya rabbel-alemin. Li-men kale min abidike: Amin" İşfe' lena Duası'nın Türkçe meali ise şu şekilde; "İnsanların toplanacağı ve amellerinin değerlendirileceği kıyamet gününde bizlere şefaat talep eden bir niyaz "Kullarından 'Amin!' diyenlere de lütfunla merhamet eyle!" Bu yakarış; Erzurum'un ruhuna işlenmiş bir miras gibi her Ramazan tekrar tekrar yükselir.

Araştırmacı-Yazar M. Talat Uzunyaylalı, sadece Erzurum'a has olan ve adeta Erzurum Ramazanları'nın vazgeçilmesi olan İşfe' lena Duası'nın, İslam'daki dua faktörünün önemli bir yansıması olduğunu dile getirerek, "Burada kul Allah'tan rahmet ister, onun rahmetine sığınır. Duada sadece kendi için değil orada bulunan herkes için rahmet ister. Bu çok kıymetlidir" dedi.

Bu arada Erzurum Valiliği'de sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerle, İşfe' lena Duası'nın Erzurum insanı için farklı ve kıymetli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Oldukça fazla ilgi ve beğeni toplayan paylaşımda şu ifadelere de yer verildi. "Ramazan. Bereketin, mağfiretin ve rahmetin ayı. Her şehre farklı bir iklim, her gönle ayrı bir huzur getiren kutlu misafir. ve Erzurum Ramazan'ı ayrı bir aşkla ağırlayan kadim şehir Öyle bir şehir ki, bu mübarek ay geldiğinde, taşına toprağına sinmiş maneviyat bir kat daha artar. Alvarlı Efe Hazretleri'nin dizelerinde de yankı bulur bu gönül coşkusu: "Ramazan'da bir ali-şan ederler, O şehr-i siyamı zi-şan ederler, Fukara gönlünü gülşen ederler, Mevla'ya emanet olsun Erzurum" Gündüz oruçla sevinen gönüller, iftarda dost sofralarında buluşur. Sabırla beklenen iftar vakti, Erzurum'da başka bir huzur verir insana. Ardından teravih vakti gelir çatar. Teravih Erzurum Ramazanlarının en güzel manevi zevklerinden biri Camiler dolup taşar, dualar göğe yükselir. ve namazın sonunda, dillerden gönüllere dökülen o eşsiz dua yankılanır"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da İşfe' Lena Duası'nın Maneviyatı - Son Dakika

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