Erzurum\'daki tarih konak sahaf oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kültürel yaşamına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği sahafın açılışı törenle yapıldı.

Erzurum Kalesi'nin alt kısmındaki tarih konakta gerçekleştirilen açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sıradan bir açılışın ötesinde, bir dirilişin, bir hatırlayışın, bir yeniden inşa edişin şahidi olmak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu kapının eşiğinde dururken şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; bizler yalnızca bir konağın kapısını aralamıyoruz. Bizler, zamanın tozlu raflarında bekleyen hatıraları gün yüzüne çıkarıyor, kelamın kıymetini yeniden hatırlatıyor, medeniyetimizin sessiz ama vakur yürüyüşüne bir adım daha ekliyoruz. Mazimizi inkar etmeden, onu yük olarak görmeden, aksine bir hazine olarak kabul ederek geleceğe yürüyoruz" dedi.

"Yalnızca kitaplar yok, bir neslin hatıraları var"

Başkan Sekmen, açılışı yapılan sahafın bu yürüyüşün en anlamlı adımlarından birisi olduğunu anlatarak, "Burada yalnızca eski kitaplar sergilenmeyecek; burada geçmişin birikimi, geleceğin inşasına katkı sunacak. Bu mekanda dolaşan bir genç kardeşimiz, belki de yıllar önce yazılmış bir eserin satırlarında kendi yolunu bulacak. Belki bir çocuk, eline aldığı bir kitapla hayal kurmayı öğrenecek. Belki bir araştırmacı, burada bulduğu bir belgeyle yeni bir çalışmaya imza atacak. İşte bizim bütün gayemiz budur: Dokunmak, iz bırakmak, yön vermek. Bu sahafın bir başka yönü daha var ki, o da gönlümüzde ayrı bir yer tutuyor. Burada yalnızca kitaplar yok; burada bir neslin hatıraları var. Eski ders kitapları, defterler, belgeler. Bir zamanlar sınıflarda okunan, sıralarda paylaşılan, öğretmenlerin emek verdiği o kıymetli materyaller. Bunlar sadece birer eşya değil; bunlar bir milletin eğitim serüveninin sessiz tanıklarıdır" diye konuştu.

"Taşın tarihe, kelimenin geleceğe tanıklık ettiği bir mekan"

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Kalesi'nin surlarının hemen dibinde, taşların tarihe şahitlik ettiği bu köklü mekanda; geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprünün, kadim medeniyetin izlerini yaşatacak bir hafıza merkezinin açılışını yaptıklarını vurgulayarak, "Sahaflar; kitabın ikinci hayatının başladığı, bir okuyucunun bıraktığı izi bir başkasının yeniden keşfettiği; tarihin, edebiyatın ve irfanın sessiz bekçisi olan nadir mekanlardır. Bir rafta sizi bekleyen kitap, belki onlarca yıl önce başka bir elin titizliğiyle okunmuştur. Belki üzerine not düşülmüş, belki bir sayfası özenle katlanmış, belki içine kurumuş bir çiçek bırakılmıştır. Bir kitabın sayfaları arasında unutulmuş bir mektup, kenarına düşülmüş bir not ya da asırlar öncesinden bugüne ulaşmış bir cilt; bizlere kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi hatırlatır. Kitaplar istikbale gönderilen mektuplardır; sahaflar ise bu mektupların emin emanetçileridir. Erzurum bu anlamda böyle bir mekana fazlasıyla layık bir şehirdir. Medresesiyle, tekke ve zaviyeleriyle, yetiştirdiği alim ve şairlerle asırlar boyunca Anadolu'nun entelektüel hafızasına derin katkılar sunmuş bu kadim şehir, tarihin her döneminde bir kültür merkezi olmuştur. Bugün bu sahaf, o köklü ilim geleneğinin mütevazı fakat onurlu bir halkası olarak Erzurum Kalesi'nin hemen gölgesinde, şehrimizin belleğini en yoğun taşıyan noktalardan birinde kuruluyor. Taşın tarihe, kelimenin geleceğe tanıklık ettiği bu mekan, daha ilk günden itibaren anlamlı bir buluşma noktası olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte açılış kurdelesini kesti ve tarih konaktaki sahafı gezdi. - ERZURUM