Erzurum Lezzetleri Sultangazi\'de

Kültür Sanat

SULTANGAZİ Belediyesi Anadolu'nun kültürel zenginliklerini tanıtan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Malatya'nın ardından, Erzurum'un ünlü lezzetleri ve kültürel mirası, 5. Geleneksel Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri ile ilçe sakinleriyle buluştu.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, Kuran tilaveti ve halk oyunlarıyla başladı. Festivale, İstanbul Vali Yardımcısı Asım Alkan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İmdat Kamacı'nın yanı sıra Sultangazi Belediyesi Meclis üyeleri, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği ilçe başkanları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Festivalin açılışında Erzurum'un yöresel yemekleri ve Erzurum'a özgü bar folklor gösterisi sahnelendi.

'ANADOLU'NUN BİRLİĞİNİ VE BERABERLİĞİNİ YANSITIYORUZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu tür etkinliklerin kültürel birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Dursun şunları söyledi:

"Bugün Sultangazi'de Anadolu Kültür Festivali'nde Erzurumlu kardeşlerimizle, dadaşlarla ve Nene Hatun'ların torunlarıyla birlikteyiz. Erzurumlularla beşincisini düzenlediğimiz bu organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu, Sultangazi'deki birlik ve beraberliğin bir yansıması. Bu festivali her yıl düzenleyerek, toplumumuzun tüm kesimlerini bir araya getiren programlar gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Malatyalılarla birlikteydik, bu hafta Erzurumlularla, önümüzdeki hafta ise Rizelilerle birlikte olacağız. Kasım ayı sonuna kadar Anadolu'nun çeşitli vilayetlerini burada tanıtacağız. Kültürleri, tarihleri, gelenekleri ve elbette yöresel lezzetleri halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim için örf ve adetler çok önemli; bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu tür etkinlikler büyük bir fırsat."

ERZURUM'UN LEZZETLERİ VE KÜLTÜREL GÖSTERİLER

Festival alanında Erzurum'a özgü yemek stantları kuruldu ve misafirler cağ kebabı, kadayıf dolması, peynir çeşitleri ve ayran aşı çorbası gibi yöresel lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, etkinlik kapsamında tüm ilçe sakinlerine kadayıf dolması ikram etti. Ayrıca Oltu taşıyla yapılan takıların sergilendiği stantlar ve Erzurum türkülerinin yankılandığı sahne gösterileri festivalin kültürel çeşitliliğini gözler önüne serdi. 2 gün boyunca sürecek olan etkinlik tüm İstanbul halkına Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunacak.