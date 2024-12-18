Eşref Rüya: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Yeni Dizisiyle Ekranlara Geliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eşref Rüya: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Yeni Dizisiyle Ekranlara Geliyor

Eşref Rüya: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Yeni Dizisiyle Ekranlara Geliyor

'Eşref Rüya' dizisi, ocak ayı sonunda izleyiciyle buluşacak. Çağatay Ulusoy, gözü kara bir karakteri, Demet Özdemir ise genç müzisyen Nisan'ı canlandırıyor. Dizi, suç dünyasında geçen bir aşk hikayesini anlatıyor.

18.12.2024 18:14  Güncelleme: 18:16
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KANAL D'de izleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Eşref Rüya' dizisi ocak ayı sonunda sete çıkacak. Yapımını Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dizi, yeni yılda izleyiciyle buluşacak. Dizi için sektörün en çok konuşulan oyuncularından Çağatay Ulusoy ile büyük bir anlaşmaya imza atılmıştı. Yapımda Ulusoy ile başarılı oyuncu Demet Özdemir'in partner olacakları dün kesinleşti ve sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

EŞREF RÜYA: BİR AŞK, BİR CEZA

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eşref Rüya: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Yeni Dizisiyle Ekranlara Geliyor - Son Dakika

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