Evdeki Saat gün batımı turnesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Evdeki Saat gün batımı turnesinde

21.06.2022 10:07
Evdeki Saat gün batımı turnesinde

Alternatif müziğin popüler isimlerden 'Evdeki Saat', 2022 yaz sezonunda 'Casa Sunsets on the Road' karavanıyla Türkiye'nin en güzel gün batımlarının peşinden gitmeye hazırlanıyor.

Alternatif müziğin popüler isimlerden 'Evdeki Saat', 2022 yaz sezonunda 'Casa Sunsets on the Road' karavanıyla Türkiye'nin en güzel gün batımlarının peşinden gitmeye hazırlanıyor. 1 Temmuz'da Küçük Akyaka'da başlayacak turne, 20 Ağustos'ta Muğla Bonjuk Bay'da sona erecek.

'Uzunlar' şarkısıyla ses getiren Evdeki Saat, rutinlerin dışına çıkarak ait olduğumuz 'doğa' ve 'özümüz' ile yeniden bağlantı kurmamızı sağlamak, hep birlikte nefes almak ve birlikte Türkiye'nin en iyi günbatımlarını yakalamak için 'Casa Sunsets On The Road' karavanıyla Türkiye turnesine çıkıyor. Evdeki Saat, Türkiye'nin en iyi gün batımlarını 'Casa Sunsets On The Road ile yakalamak isteyenlerle 1 Temmuz'da Küçük Akyaka'da, 2 Temmuz'da Shambala Kabak'da, 6 Ağustos'ta BabaKamp'ta, 19 Ağustos'ta Kargıcak Bay'da ve 20 Ağustos'ta ise Bonjuk Bay'da buluşacak.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Denizli'nin kızları Fransa'da üçüncü oldu Denizli'nin kızları Fransa'da üçüncü oldu Kabotaj ne demek? Kabotaj Bayramı anlam ve önemi Kabotaj ne demek? Kabotaj Bayramı anlam ve önemi
Kaynak: DHA

Evdeki Saat, 1 Temmuz, Türkiye, Akyaka, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Evdeki Saat gün batımı turnesinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:45 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor
10:40 Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
10:34 Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:47:14. #1.13#
SON DAKİKA: Evdeki Saat gün batımı turnesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement