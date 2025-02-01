Eyyübiye\'de 240 Kaplumbağa Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı.

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağayı fark etti.

Durumu ilgililere bildirilmesinin ardından, bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 240 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

İşçilerden Recep Kara, bölgede çalışma yaptıkları sırada bir farklılık tespit ettiğini belirterek, dikkatli baktığında kaplumbağaları gördüğünü ve durumu ekiplere bildirdiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Adil Uztemur ise ihbar üzerine bölgeye geldiklerini anlatarak, "Yapılacak kontroller ve tedaviler sonrasında kaplumbağalar yeniden doğaya salınacak." dedi.