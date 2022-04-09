"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da vizyona giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da vizyona giriyor

09.04.2022 16:49
"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da vizyona giriyor

"Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

"Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu olan filmin ilk gösterimi Sihir Dükkanı ev sahipliğinde Nişantaşı City's sinemalarında yapılacak.

Warner Bros.'un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini David Yates üstlenirken oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.

J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

YORUMLAR
500
Eski eşi tarafından bıçaklanan Sevda: Ölümden döndüm Eski eşi tarafından bıçaklanan Sevda: Ölümden döndüm Çin ve Sırbistan Dışişleri Bakanları, Telefonda İkili İlişkileri Görüştü Çin ve Sırbistan Dışişleri Bakanları, Telefonda İkili İlişkileri Görüştü

Harry Potter, Nişantaşı, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
15:52 Yüzde 50 izdihamı: Tekirdağ'da yeni açılan mağazanın açılışında ürünler kapanın elinde kaldı
15:49 Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu'nda ne kadar, kasapta ne kadar? İşte aradaki büyük fiyat farkı ve karşılaştırmalı rakamlar
15:42 Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı
15:40 Sarı kırmızılı oyuncu Marcao'dan derbi yorumu: Yine iyi bir sonuç alacağız
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 16:55:38. #1.12#
SON DAKİKA: "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da vizyona giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement