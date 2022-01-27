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Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi - Son Dakika

Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi

27.01.2022 20:46

Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi Kürsüye çıkan sanatçı yakınları Fatma Girik'i anlattı Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi

Kürsüye çıkan sanatçı yakınları Fatma Girik'i anlattı

İSTANBUL - Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda program düzenlendi. Programa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Fatma Girik'in tabutu bir dönem başkanlık görevini yaptığı Şişli Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenin ardından Cemal Reşit Rey'e getirildi ve sahnenin ortasına konuldu. Törende, Fatma Girik'in oynadığı filmlerden kesitler gösterildi. Ardından Fatma Girik'in sevenleri Türk bayrağına sarılı naaşının yanına gelip kürsüye çıkarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Fatma Girik'in menajeri Bircan Silan, "Şişli belediye başkanlığı döneminden beri yol arkadaşım dostum ablam ailemizin bir parçası öyle. Sanat dünyamız için çok büyük kayıp ama Fatma Girik benim için mavi direnişin simgesiydi. Sanat dünyamızın olduğu kadar bütün yaşamımızın bir parçasıydı. Her şeyden önemlisi onun için insan olmaktı. Şan şöhret para pul hiç bir şey değil insanların kalplerine dokunabilmek onun için hayattaki en kıymetli bir şeydi. Filmleriyle ve hayattaki duruşuyla bunu her daim bizlere verdi ve vermeye de devam edecek. Bizler onu şuan belki madden kaybettik ama manen içimizde yaşattığımız sürece emin olun yaşayacaktır" dedi.

"Son derece mükemmel bir insandı"

Kürsüye çıkan Ediz Hun "Fatma Girik ile 1964 yılında tanıştıklarını söyleyerek, "58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı, dürüsttü, mertti. İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruşlardadır. Böyle bir kadındı. Çok dürüst karakterli son derece mükemmel bir insandı. Türk sanat alemi için büyük bir kayıptır" diye konuştu.

Sanatçı Nur Sürer ise, "Gerçekten bizim fotomuz bunların da çok üstünde bir kadındı. 1985 yılında tanıştık. Ben gözlerine bakınca hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünememiştim. 20 gün önce konuşmuştuk. Hayatımızdan Fato geçti. O bize dokundu biz ona dokunduk. Onunla görüştüğümüzde, 'Ben sinema arkadaşlarımla gurur duyuyorum' dedi. 5 yıldır bir tane uyunca da gelip bir şey istemedi. Onlarla gurur duyuyorum. Bu kadını unutmak mümkün değil" dedi.

Konuşmaların ardından Fatma Girik'in naaşı cenaze namazının kılınması için Teşvikiye Camii'ne doğru yola çıkarıldı.

Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi
Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi
Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi - Son Dakika
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