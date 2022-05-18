Fransızların "sihirli flüt"ü, CSO Ada Ankara'ya konuk oluyor - Son Dakika
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Fransızların "sihirli flüt"ü, CSO Ada Ankara'ya konuk oluyor

18.05.2022 17:43
Fransızların "sihirli flüt"ü, CSO Ada Ankara'ya konuk oluyor

Dünyaca ünlü flüt virtüözü Philippe Bernold, CSO Ada Ankara'ya konuk olacak.

Dünyaca ünlü flüt virtüözü Philippe Bernold, CSO Ada Ankara'ya konuk olacak.

"Sihirli flüt" olarak bilinen Bernold ile piyanist Denis Pascal 24 Mayıs akşamı, Ana Salon'da başkentli klasik müzikseverlere resital verecek.

Flüt repertuvarının en sevilen eserlerinden oluşan konser programında, J.S. Bach'ın flüt sonatlarından altıncısı, Mozart'ın iki bölümlü olarak yazdığı keman sonatlarından on sekizinci sonatın flüt ve piyano uyarlaması, Schubert'in "Değirmencinin Güzel Kızı" albümünden eserler yer alacak.

Programın Fransız bestecilere ayrılan ikinci bölümünde ise Debussy'nin "Syrinx" parçası ile Cesar Franck'ın başyapıtlarından kabul edilen La Majör sonatı seslendirilecek.

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Kaynak: AA

Ankara, Konser, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fransızların 'sihirli flüt'ü, CSO Ada Ankara'ya konuk oluyor - Son Dakika


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