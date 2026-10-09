Gaziantep'te tarihi Tahtani Camii restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te tarihi Tahtani Camii restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı

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Gaziantep\'te tarihi Tahtani Camii restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı
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Gaziantep'teki tarihi Tahtani Camii, depremde ağır hasar görmesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun restore edilerek Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kent protokolü katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Gaziantep'teki tarihi Tahtani Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden olurken, çok sayıda tarihi yapı da ağır hasar aldı. Gaziantep'te 16. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi Tahtani Camii de depremlerde ağır hasar gören yapılar arasında yer aldı.

Okunan duanın ardından kılınan Cuma namazı ile tarihi camii ibadete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün okuduğu duanın ardından kılınan Cuma namazı ile tarihi camii ibadete açıldı.

Tarihi camiyi ayağa kaldırmak için önemli çalışmalar yapıldı

Gaziantep Kalesi'nin yanında Şekeroğlu Mahallesi Uzun Çarşı caddesinde bulunan camiide zemin etüdü ve jeoradar taraması yapıldı, malzeme analizleri gerçekleştirildi. Minare restorasyon projesi doğrultusunda söküldü, aslına uygun olarak eski taşlar kullanılarak yeniden yapıldı. Çatı üzerindeki güçlendirme imalatları onaylı statik proje ve restorasyon projesi doğrultusunda tamamlandı. Camii beden duvarlarında tespit edilen boşluklar için hidrolik kireç enjeksiyonu uygulandı. Beden duvarları ve taşıyıcı ayaklar statik projeye uygun paslanmaz çelik gergilerle güçlendirildi. Tüm cephelerde, iç mekanda ve tonozlarda, bahçe duvarlarında derz açma ve yapma, yüzey temizliği uygulaması yapıldı. Ahşap döşeme ve halı yenilendi, kapı ve pencere doğramalarının bakım ve onarımları yapıldı. Elektrik tesisatları, aydınlatma elemanları, klima üniteleri yenilendi.

Özgün mimarinin korunması, deprem hasarlarının giderilmesi ve yapısal güvenliğinin sağlanması hedeflendi

Yürütülen rekonstrüksiyon ve güçlendirme çalışmalarında yapının özgün mimari karakterinin korunması, deprem hasarlarının giderilmesi ve yapısal güvenliğinin sağlanması esas alınarak tamamlanmış ve yeniden ibadete hazır hale getirilmiştir.

Kaynak: İHA
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