Gece Müzeciliği Yeniden Başlıyor

Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde gece müzeciliği uygulaması yeniden başlıyor.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamada, gece müzeciliğinin geçen yıl ilgi çektiği belirtildi.

Uygulamanın yeniden başlatılacağı aktarılan açıklamada, "18 Haziran Perşembe gününden itibaren ziyaretçiler, haftanın üç günü perşembe, cuma ve cumartesi müzeyi gece saatlerinde de gezebilecek. Normalde saat 18.00 olan kapanış saati ise bu günlerde saat 22.30'a kadar uzatılacak." ifadelerine yer verildi.

Gece müzeciliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke genelindeki seçkin müzelerde uygulandığı kaydedildi.

Sağlık Müzesi'nde yaz sezonu sonuna kadar gece müzeciliğinin devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerin, tıp ve mimarlık tarihinin yaklaşık 500 yıllık eşsiz mirasını oluşturan külliye yapılarının büyüleyici atmosferini gece saatlerinde deneyimlemeleri amaçlanıyor.

Tarihi mekanların ışıklandırmalar eşliğinde sunduğu farklı ve mistik ortam, ziyaretçilere unutulmaz bir müze deneyimi yaşatacak."