Geleceğin "kitap kurtları" bebek kütüphanelerinde buluşuyor (1)

Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması için ülkenin çeşitli yerlerinde bebek kütüphaneleri kuruluyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün yerel yönetimlerle iş birliğine giderek hayata geçirdiği çalışma kapsamında 0-36 aylık bebekler, kendilerine özel olarak hazırlanmış salonlarda kitaplarla tanışıyor.

Montessori oyuncakların, bez, dokun hisset, 3 boyutlu ve hareketli kitapların yer aldığı kütüphanelerde, minikler iyi bir okur olma yolunda ilk adımı atıyor.

Bahçesinde çocuk parklarının bulunduğu, kitabın yanı sıra zeka oyunlarının yer aldığı kütüphaneler, mahallelerindeki çocukların hemen hemen her gün gitmek istediği çekim noktaları haline geliyor.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı, çocuk gelişimi eğitimi alan öğretmenlerin bebeklerle birebir ilgilendiği kütüphanelerde, öğretmenler toplu kitap okuma etkinlikleri de düzenliyor.

Randevu sistemiyle çalışan kütüphanelerde, etkinlikler için telefonla ya da ilgili internet sayfaları üzerinden randevu alınabiliyor.

Bebek kütüphaneleri, ilk tanışılan kitaptan itibaren okunulan ve ödünç alınan tüm kitapların kayıt altına alınmasını ve ileride bir arşiv oluşturulmasını sağlıyor.

Kütüphanelerde hijyenin sağlanabilmesi için kitapları 1 dakikada mikroplarından arındıran sterilizasyon makineleri de bulunuyor.

Bebeklerini getiren ebeveynlerin de unutulmadığı kütüphanelerde, yetişkinler kendilerine yönelik kitaplıktan yararlanabiliyor.

İlki Karabük'te hayata geçirilen bebek kütüphanesi, kısa sürede Ankara'nın Altındağ, Sincan, Mamak, Akyurt ilçeleri, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi, Kütahya'nın Simav ilçesi, Tokat, Bitlis, Erzincan'da da açıldı.

Nevşehir, Adıyaman, Diyarbakır, Düzce, Yozgat, Ordu'nun Ünye, Mardin'in Midyat, Konya'nın Ilgın, Samsun'un Vezirköprü, Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde bebek kütüphaneleri açılması yönünde çalışmalar devam ediyor.

"Hedefimiz orta vadede her ilde bir bebek kütüphanesi açmak"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeklere aileleriyle birlikte erişmek istediklerini vurgulayarak, "Bebekler üzerinden anne babalara da okuma kültürü ve okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Aileleri bebek kütüphanelerine davet eden Odabaş, "Aileler çekinmesinler, 'çocuklarımız kitapları yırtar mı' diye hiçbir endişe duymasınlar. Buralar onlar için var. Bebekler için zaten hareketli kitaplar ya da kumaştan üretilmiş kitaplar var. Yeter ki çocuklarımız okusunlar, okuma alışkanlığı elde etsinler. Kitaptır yırtılır, onların yenisini devlet yerine koyar. Hiç endişe duymadan istedikleri gibi gelebilirler." diye konuştu.

Bebek kütüphanelerine ilginin çok yoğun olduğunu dile getiren Odabaş, "Hedefimiz orta vadede her ilde, uzun vadede her ilçede bir bebek kütüphanesi açmak." ifadelerini kullandı.

"Bebeklerimize ince motor becerileri çalıştırmaya özen gösteriyoruz"

Altındağ Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde çocuk gelişim eğitmeni olarak görev yapan İrem Yalçın, 0-3 yaş grubu için aylık etkinlik planlaması oluşturduklarını belirterek, "Bebeklerimize el, göz koordinasyonu ve ince motor becerileri çalıştırmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Yalçın, bebek bölümünde yer alan kitapların 0-36 ay grubuna yönelik olduğunu, onların ilgisini çekecek ve zarar vermeyecek materyallerden oluştuğunu kaydetti.

Çocuk gelişimi eğitmeni Ayşenaz Aydın ise 36-72 ay aralığındaki çocuklar için de grup etkinlikleri düzenlediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Grup etkinliklerimizde üç aşamalı eğitim kullanıyoruz. İlk önce ortama adapte olmaları için bir tanışma, alışma süreci, parmak oyunuyla başlıyoruz. Daha sonra yaş grubuna uygun olarak etkileşimli kitap okuma saati yapıyoruz. Daha sonra da çocukların gelişimini destekleyerek etkinliğimizi sonlandırıyoruz."

"Çocukların hayal dünyaları gelişmeye başladı"

Altındağ Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ne çocuklarını getiren anne İlim Çankay da açıldığından bu yana 4 ve 6 yaşındaki 2 çocuğuyla her hafta buraya geldiklerini belirterek, "Çocukların hayal dünyaları gelişmeye başladı ve buraya koşarak gelmeye başladılar." diye konuştu.

Çocuklarındaki olumlu gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankay, kendisinin de kitapların dünyasına yeniden adapte olduğunu ifade etti. Çankay, ödünç kitap alarak okumayı evde de sürdürdüklerini söyledi.

İki çocuk annesi Betül Kılıç da çocuklarına kitap okumaya "anne karnındalarken" başladığını belirterek, 2 günde bir 6 kitap ödünç aldıklarını, kızının kütüphanedeki kitapların yarısını bitirdiğini anlattı.

Çocuklarının buradaki kitaplara ve etkinliklere ilgisini dile getiren Kılıç, "Bizim evde hep kitap. Tablet sıfır, televizyon sıfır, internet sıfır. Bol aktivite, bol eğlence, bol kitap." ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin müdavimlerinden 7 yaşındaki Özlem Tuncer, kütüphaneyi çok güzel bulduğunu, burada boyama yaptığını, kitap okuduğunu belirterek, en çok hayvanlarla ilgili kitapları sevdiğini söyledi.

5 yaşındaki Masal Kılıç da resim çizdiğini ve boyama yaptığını belirterek, "Burada kitap okumayı çok seviyorum." dedi.