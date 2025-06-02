Genç İmam Camiyi Güzelleştiriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Genç İmam Camiyi Güzelleştiriyor

Genç İmam Camiyi Güzelleştiriyor
02.06.2025 11:41
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Safranbolu'da imam Ahmet Baki İncebacak, caminin temizliği ve bakımıyla herkesin takdirini topluyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde imam Ahmet Baki İncebacak, temizlik ve bakım çalışmalarıyla görevli olduğu caminin çehresini değiştirdi.

İmam hatip lisesi mezunu 21 yaşındaki İncebacak, 5 ay önce ilk görev yeri olan Safranbolu ilçesine bağlı Çatak köyüne imam olarak atandı.

Hafız da olan ve Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimine devam eden İncebacak, görev yaptığı caminin çehresini güzelleştirmek için kolları sıvadı.

Eline süpürge ve bez alarak caminin iç ve dış bölümlerini temizleyen, tadilat ve bakım işlerini yapan, bahçesine çiçek eken İncebacak, ayrıca ihtiyaç durumunda cemaatin yardımına da koşuyor.

Genç imam, çalışmalarını örnek olması için sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"İmam, din görevlisi değil din gönüllüsüdür"

Ahmet Baki İncebacak, AA muhabirine, bilinçli sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirterek, daha önce de motosikletle ilgili paylaşımlar yaptığını söyledi.

İmam olarak atandıktan sonra bu alana yönelik paylaşımlar yapmaya başladığını anlatan İncebacak, "Hem imam olmak isteyen kardeşlerimizi bu mesleğe, bu göreve özendirmek hem de camilerimizin daha güzel olabileceğini insanlara göstermek, farklı farklı insanlara ulaşmak için böyle paylaşımlar yapıyorum." ifadesini kullandı.

İncebacak, "Temizlik imandan gelir" sözüne atıfta bulunarak, şöyle devam etti:

"Zaten camilerin temizliğini ve bakımını yapmak görevimiz. Benim ekstra yaptığım bir şey değil. Video çeken birisiyim. İmamlar olarak biz zaten temizliğimizi yapıyoruz. Cemaat de halk da temizliğini yapsın. İmam olmak isteyen kardeşlerimiz de bu temizliğimizi görsün, özensin ve bu göreve adanabilsinler diye böyle bir çalışma yapmak istedim. İmam, din görevlisi değil, din gönüllüsüdür. Bu sadece görev olarak yapılabilecek bir şey değil, aynı zamanda gönüllülük esaslı bir görevdir."

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların ilgi gördüğünü dile getiren İncebacak, "Buradan da imam olmak, hayatını imamlığa adamak isteyen tüm kardeşlerimizi bu göreve davet etmek isterim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Genç İmam Camiyi Güzelleştiriyor - Son Dakika

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