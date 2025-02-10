Gök Medrese Gençlere Açılıyor

Kültür Sanat

Aslına uygun restore edilen Gök Medrese, 8 asır sonrada yeniden gençlerin eğitimine hizmet verecek

TOKAT - Gök Medrese'de 2020 yılında başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanarak, gençlerin 24 saat ders çalışabilecekleri ve sosyal etkinlikler düzenleyebilecekleri modern bir alana dönüştü.

Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde vezir Muinüddin Pervane tarafından 13. yüzyılda yapılan Gök Medresede 2020 yılında başlanılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Döneminde 20'da yapımı tamamlanan muazzam yapı, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde "Çok latif ve güzel bir medrese" olarak bahsedilen bir eser olarak dikkat çekiyor. 18. yüzyıla kadar medrese olarak kullanılmasının ardından Gök Medrese, zamanla şifahane ve göçmenlerin barınacağı bir yer halini aldı. 1920 yılından 2012 yılına kadar ise şehir müzesi olarak hizmet veren medresedeki restorasyon çalışmasıyla tarih yeniden canlandı. Gençlerin 24 saat boyunca ders çalışabilecekleri bir kütüphane olması planlanan medrese, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği bir alana dönüşecek. Bu yeni projeyle birlikte, tarihi yapının hem kültürel mirası yaşatılacak hem de gençlere yönelik modern bir kullanım alanı oluşturulacak.

"Restorasyon 110 milyon liraya mal oldu"

Medresenin özellikleri hakkında bilgiler veren AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, "13. yüzyıl Selçuklu eseri olan Gök Medrese Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde vezir Muinüddin Pervane tarafından yaptırılmış. 1250 ile 1277 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 20 yıl süre içerisinde bu eser yapılmış. Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde buradan 'Çok latif ve güzel bir medrese' diye bahsediyor. Selçuklu mimarisinin bütün özelliklerini taşıyan muhteşem bir eser. Burası 18. Yüzyıla kadar medrese olarak kullanılmış daha sonra şifahane ve göçmenlerin kullandığı bir mekan olarak kullanılmış. 1920 yılından 2012 yılına kadar da şehir müzesi olarak kullanıldı. 2020 yılında da restorasyon çalışmaları başladı. Burayı gençlere tahsis etmeyi düşünüyoruz. Gençlerin 24 saat ders çalışacağı, sosyal ve kültürel etkinlikler yapacakları bir alan haline getirmek istiyoruz. 24 saat ücretsiz çay ve belli zamanlarda çorba ikramları olacak. Restorasyon 110 milyon liraya mal oldu" dedi.