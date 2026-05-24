Köseler\'de köy hayrı ve mescit açılışı yapıldı

Gördes'in Köseler Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ikramlar yapılırken, hayrın ardından yeni mescit törenle hizmete açıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Köy Hayrı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mahalle yemekhanesinde hazırlanan çorba, mantı, nohut, tas kebabı, keşkek, helva ve turşudan oluşan menü vatandaşlara ikram edildi.

Program, hafız ve mevlithanlar Enes Koçaş, Muttalip Pekin, Ahmet Yavuz, Mahmut Ölmez ve Emre Yeşilyurt tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Köseler Mahalle Muhtarı Sinan Kayaalp, köy hayrının yüz yıllardır sürdürülen önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, "Gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı bu etkinliğimizin hazırlanmasında emeği geçen, katkı sağlayan ve bizleri onurlandıran herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Hayrın birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayan Kayaalp, "Bu gelenek paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatıyor. Bizler için aynı zamanda bir motivasyon kaynağıdır. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Gördes Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Veli Dündar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seyyide Cenki ve yönetimi, CHP İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, belediye başkan yardımcıları Aykut Bilgen ve Türker Kesici, Gördes Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Serdar Özcan, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman Doruk, Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Gülcan ile çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı.

Hayrın ardından protokol üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla yeni yaptırılan mescit de düzenlenen törenle hizmete açıldı. - MANİSA