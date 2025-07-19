Görme Engelli Müzisyen Caner Mutlu'dan Yeni Klip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Görme Engelli Müzisyen Caner Mutlu'dan Yeni Klip

19.07.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan görme engelli Caner Mutlu, yeni klibini çıkararak azimle hayallerinin peşinden koşuyor.

KAYSERİ'de doğuştan yüzde 90 görme engelli Caner Mutlu (34), ikinci klibini çıkardı. Eserini Bulgarcadan Türk Halk Müziği'ne uyarladıklarını belirten Mutlu, "İlk klibimi yaparken müziği piyanomla bilgisayarın başında besteledim. Görmeyen birinin nota yazması imkansız olsa da ben bilgisayar programları ile bunu da başardım. Hiç kimse engeli var diye hayattan ümidini kesmesin. Azimli olsunlar. Hayallerini içine bastırmasınlar. İçinden geldiği gibi yapmaya başlasınlar" dedi.

Kayseri'de yaşayan ve doğuştan yüzde 90 görme engeli bulunan Caner Mutlu, küçük yaştan itibaren ilgi duyduğu müzik alanında 2'nci klibini çıkardı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nden geçen şubat ayında mezun olan Mutlu'nun, Kayseri'nin simge isimlerinden olan Mimar Sinan'ın evi ile kentin bazı noktalarında çekimlerini yaptığı 'küp içinde nişasta' klibi 2 haftada 60 bin kişi tarafından izlendi. Sözleri anonim olan eser ise şöyle "Küp I·çinde nişasta İşittim yarim hasta Hasta mısın a yarim Aman Allah, yazdırayım bir muska Hasta mısın a yarim Aman Allah, yazdırayım bir muska Aman dane dane dane dök, dök Dök dane dane dane, dök Ah be dane dane dane dök more, dök aman da."

'MÜZİK VE BESTE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Hiçbir zaman ümidini kesmediğini belirten Caner Mutlu, "Müzik bölümünden geçen şubatta mezun oldum. Bu benim mezun olduğum 3'üncü üniversitem oldu. Klibimizi Ağırnas'ta Mimarsinan Evi'nde ve Barsama'da su kenarında çektik. Bulgarca bir eseri Türk Halk Müziği'ne uyarladık. Anonim bir eseri seslendirdim. Umarım sevilir. Kendi bestelerimi de yapacağım. Böyle projelerim de var. Müziğe doğuştan, küçük yaşta ilgi duydum. Küçükken özel günlerde 23 Nisan'da şarkılar söylerdim. Bu sayede ilgi duymaya başladım. İlk klibimi yaparken müziği piyanomla bilgisayarın başında besteledim. Görmeyen birinin nota yazması imkansız olsa da ben bilgisayar programları ile bunu da başardım. İmkansız gibi bir şeydi. İkinci eserim de daha enerjik bir eser. Sürekli müzik ve beste yapmaya devam edeceğim. Hiç kimse engeli var diye hayattan ümidini kesmesin. Azimli olsunlar. Hayallerini içine bastırmasınlar. İçinden geldiği gibi yapmaya başlasınlar" ifadelerini kullandı.

'SANAT İLE TEMSİL ETMEK İSTEDİM'

Kayseri'nin klipte öne çıkmasını istediğini de belirten Mutlu, "Bu memlekette yaşadığımız için memleketimin de öne çıkmasını istedim. Sanat ile memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek istedim. Mimarsinan'ın evi tarihi bir yerdi. O yüzden geçmişimize sahip çıkalım amacıyla Ağırnas'ta tarihi Mimarsinan Evi'nde klibimizi çekmiş olduk. Senaryoyu da yansıttığı için tarihi mekanı bu yüzden tercih ettim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görme Engelli Müzisyen Caner Mutlu'dan Yeni Klip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Ayşe Tokyaz’ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı Şok eden detaylar ortaya çıktı Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı! Şok eden detaylar ortaya çıktı
75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı 75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı
Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
Galatasaray’da Barış Alper’in yerine yeni dünya yıldızı Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
Beşiktaş’ta sürpriz istifa Beşiktaş'ta sürpriz istifa
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

12:57
Ahmed Şara’nın en zor sınavı Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
Ahmed Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
10:49
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
16:03
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
15:51
Beşiktaş’a bahaneler sunup durdu Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
15:44
Onuachu’dan Trabzonspor’a kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
15:41
Mete Gazoz aşkını ilan etti
Mete Gazoz aşkını ilan etti
15:40
Süveyda’da Arap aşiretlerinden ilginç karar Kahve içmeyecekler
Süveyda'da Arap aşiretlerinden ilginç karar! Kahve içmeyecekler
15:38
Beşiktaş’tan dev transfer Solskjaer eski öğrencisini istiyor
Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer eski öğrencisini istiyor
15:16
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak
15:15
Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 14:00:34. #7.13#
SON DAKİKA: Görme Engelli Müzisyen Caner Mutlu'dan Yeni Klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.