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Kültür Sanat

Güney Koreliler Kültepe'de

Güney Kore'den gelen 19 kişilik grup, Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'ni ziyaret etti. Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan grup, ören yerine hayran kaldı.

02.07.2024 22:09
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Güney Koreliler Kültepe'de

Güney Koreli araştırmacılar 7 bin 800 kilometre uzaklıktan Kültepe için geldi

KAYSERİ - Güney Kore'den gelen 19 kişilik grup; Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'ni gezdi.

Kayseri- Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 76. yılına girerken, 7 bin 800 kilometre uzaklıktan gelen Güney Koreli araştırmacı grup ören yerinde incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu tarafından karşılanan ve Kültepe hakkında bilgi alan grup; ören yerine hayran kaldı. Grup adına konuşan Araştırmacı Dr. Theol Joo Wonjun; "Çok fantastik. Gerçekten insanlık tarihinin çok önemli bir noktası. Ayrıca Kültepe'deki yazı sisteminin başlangıcı, beklediğimizden daha fazlasıydı" dedi. Yakındoğu arkeolojisinin çok yeni olduğunu kaydeden ve Kültepe hakkında pek bilgilerinin olmadığını ifade eden Wonjun; "Kore'de Yakındoğu arkeolojisi çok yeni. Bunlar Kore tarihine ait değil, bizim tarihimize ait değiller. Ama bunlar sadece Türkiye tarihi değil, sadece Yakındoğu tarihi değil tüm insanlık tarihi. Öğrenmeliyiz. ve benim bunun için küçük de olsa bir başlangıç için katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Theol Joo Wonjun, ayrıca Hattşuşa, Göbeklitepe, Karahantepe, Alacahöyük ve Karatepe'yi de gezdiklerini ve çok beğendiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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