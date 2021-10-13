Antalya DOB, "Stabat Mater ve Barok Aryalar" konserinde sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Stabat Mater ve Barok Aryalar" konserinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre konserde G. Handel ve A. Vivaldi'nin ünlü barok aryalarının yanı sıra G. B. Pergolesi'nin en ünlü eserlerinden biri olan ve Jacopone da Todi'ye ait sözler ile bir ağıt esere dönüşen Stabat Mater seslendirilecek.

Orkestrasını Ömer Yöndem'in yöneteceği, başkemancı olarak Demet Emen'in yer aldığı konserde sopranolar Işılay Meriç Karataş ve Nurdan Küçükekmekçi ile mezzo sopranolar Tuğçe Oğuzülgen ve Medine Tuganova solist olarak sahne alacak.

Konser, 16 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.