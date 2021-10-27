Tivibu'da en çok animasyon ve komedi izlendi - Son Dakika

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da 9 ayda en çok izlenen yapımlar arasında animasyon ve yerli komedi filmleri öne çıktı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca aksiyondan bilim kurguya, komediden gerilime uzanan yapımları ekranlara getiren Tivibu'da ocak-eylül döneminde en çok animasyonlar ve komedi filmleri izlendi.

"Seç İzle" klasörünün zirvesinde "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde" animasyonu yer alırken, Oyuncak Hikayesi 4, Emoji Filmi, Lego Filmi ve Lego Filmi 2 gibi animasyon filmler de dikkat çekti. Avatar ve Yenilmezler Son Oyun gibi bilim kurgu türünün öne çıkan yapımları da en çok izlenenler arasında oldu.

Beyaz perdenin güncel ve iddialı filmlerini izleyiciyle buluşturan "Kırmızı Halı" klasöründe ise Recep İvedik 6 ilk sırada yer aldı. Recep İvedik'i DC Comics'in süper kahraman takımı Adalet Birliği'nden uyarlanan Amerikan yapımı Zack Snyder'ın Adalet Birliği takip etti. Bu klasörde üçüncü sırada Karlar Ülkesi animasyon filmi kendine yer buldu.

"Kırmızı Halı"nın en çok izlenen 10 filmi arasında Recep İvedik 5, Godzilla vs. Kong, Cadılar, Sünger Bob Filmi: Sünger Karaya Çıkıyor, Kayhan, Tenet ve Arabalar da yer aldı.