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Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu - Son Dakika

Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu

17.10.2021 13:02
Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu

Hatay'ın Yayladağı ilçesi turizm yatırımlarıyla yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi turizm yatırımlarıyla yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayladağı Belediyesince tarihi yerlerin restorasyonun yapımının yanı sıra, son 5 ayda ilçede "zipline", macera parkı, tırmanma duvarı, restoran, çadır kamp alanı, tandır, paintball sahası, mini gölet ve piknik alanı hizmete açıldı.

Yatırımlarla bölge, en gözde doğa turizmi alanlarından biri haline geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, gazetecilere, ilçede son 5 ayda yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Yayladağı'nı ilklerle ve yeniliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Yalçın, "Son 5 ayda yaklaşık 20 bin misafir ağırladık. Hedefimiz burayı daha fazla güzelleştirerek yeni alanlar açmaktır. İlçede ağaç evler, günübirlik konaklama tesisleri, çadır ve kamp alanları oluşturmak. Gelecek yıl içinde bunları yapmayı başarırsak tahmini olarak 100 bin turisti ilçemizde ağırlayacağız." diye konuştu.

Yalçın, ayrıca yayla ve deniz turizmine yönelik projelerinin de bulunduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Yayla ve deniz turizmine has projelerimizde var. Gözlüce-Fenk bölgesinde dalış akademisi ve dalış merkezi projemiz Hatay'ı, Yayladağı'nı ve Türkiye'yi tanıtmak için çok önemli bir proje. Burası arkeoloji, tarih ve dalış meraklılarını bu bölgeye çekebileceğimiz bir alan olacak. Yayladağı deniz turizmi noktasında gerçek manada iddialı bir yer olacak. 9 ay boyunca dalış yapılabilecek denize sahibiz. Dünyanın her yerinden turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Yayladağı Doğu Akdeniz'in cazibe merkezi haline gelecek."

Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu
Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu
Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu
Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu
Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu

Yayladağı, Turizm, piknik, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayladağı ilçesi turizm yatırımları sayesinde turistlerin uğrak yeri oldu - Son Dakika
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