Havza 25 Mayıs Festivali, sel felaketi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza 25 Mayıs Festivali, sel felaketi nedeniyle iptal edildi

Havza 25 Mayıs Festivali, sel felaketi nedeniyle iptal edildi
18.05.2026 15:46  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali iptal edildi. Sadece resmi anma programı gerçekleştirilecek.

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta yaşanan sel felaketinin ardından toplanan 25 Mayıs Festivali Tertip Komitesi, bu yılki şenlikleri iptal etme kararı aldı. 25 Mayıs'ta yalnızca resmi anma programı gerçekleştirilecek.

Havza'da 12 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen ve ilçe merkezini göle çeviren sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, ilçenin en önemli etkinliklerinden biri olan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali ile ilgili beklenen karar kamuoyuyla paylaşıldı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz'in katılımıyla bugün toplanan Festival Tertip Komitesi, selin getirdiği yıkım ve ilçedeki mevcut durumu değerlendirdi. Yapılan oylama sonucunda, bu yılki festival etkinliklerinin iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Festival Tertip Komitesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026/7 numaralı resmi kararda şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde, 12 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali iptal edilmiş olup, sadece 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, 25 Mayıs resmi programı Mehmetçik Meydanı'nda yapılacaktır."

Alınan bu karar, felaketin hemen ardından ilçe halkının acısını ve mağduriyetini paylaşmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yüzlerce ev ve iş yerinin hasar gördüğü ilçede, tüm kamu kurumları ve belediye ekiplerinin önceliğinin temizlik, hasar tespiti ve afetzedelere yardım ulaştırmak olduğu biliniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek resmi törenin ardından, ilçedeki normalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Havza 25 Mayıs Festivali, sel felaketi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:25:43. #7.12#
SON DAKİKA: Havza 25 Mayıs Festivali, sel felaketi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.