Hıdırellez Coşkusu Bilecik\'te Yaşanıyor

Bilecik'te Hıdırellez etkinlikleri renkli görüntülerle coşkuyla kutlanıyor.

Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kente bağlı köylerdeki ata topraklarına gelerek Hıdırellez etkinliğine katılıyor.

Hıdırellez buluşmalarında bereket için dualar ediliyor, yöreye has halk oyunları gösterileri sahneleniyor.

Merkeze bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Dereşemsettin köyünde düzenlenen Hıdırellez kutlamaları, köy meydanında toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşların geleneksel 'Seymen' yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sırasında yöreye ait türküler seslendirildi.

Köyün harman yerinde sona eren kutlamalarda, halk oyunları gösterisi ve yaklaşık 10 kazan şifalı pilav ikram edildi.

Ayrıca seramik eğitmenleri Fitnat Ceyhan, Belgin Aynur ve Reyhan Çelik, çömlek tezgahında etkinliklere katılanlara geleneksel çömlekçilik sanatını tanıttı.

Köy Muhtarı Çetin Kaya, AA muhabirine, katılımın yüksek olmasından dolayı mutluluklarını ifadelerle anlatmanın zor olduğunu söyledi.

Hayırsever vatandaşların destekleri ile aldıkları bulgur, nohut ve et ile yufkayı 15 gün öncesinden hazırlamaya başladıklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

'Köyümüzün köklü tarihi var. Osmanlı askerlerinin at yetiştirme çiftliklerinin burada olduğu biliniyor. Köyümüz büyük bir köy. Köyümüzde 'Seymen' yürüyüşünü damat giydirme ve sünnet düğünlerinde de yaparız. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir olmak üzere gurbette olan köylülerimiz, akrabalarımız muhakkak Hıdırellez şenliğine katılırlar. Güzel hizmetlere imza atmaya uğraşıyoruz. Köyümüze Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor ve köyümüz gün geçtikçe büyüyor. Kültürel faaliyetlerimizi Hıdırellez etkinlikleri ile birlikte devam ederek geçmişimizi hatırlama ve gelecek nesillere aktarma adına tekrar canlandırmaya çalışıyoruz.'

Hıdırellez etkinliği için Bursa'dan köyüne gelen Mustafa Sarıgül de köyün kültürünü unutturmamak ve canlı tutmak için etkinliklere her yıl katıldığını ifade ederek, 'Köyümüz ve köylerimizdeki bu güzel gelenekleri yaşatmak elbette görevimiz. Bu dayanışmayı, milli birlik ve beraberliği, kardeşliği, coşkuyu hep birlikte yaşayalım ki beraberce güçlü bir millet olduğumuz ortaya çıksın.' dedi.

İstanbul'dan gelen Özkan Tekneci ise İstanbul'da yaşayan akrabaları ile birlikte her yıl Hıdırellez kutlamalarına katıldıklarını anlatarak, birlik ve beraberlik için güzel bir dayanışma olduğunu ifade etti.