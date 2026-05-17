Hükümlülerden Tiyatro Gösterimi

İzmir'de Devlet Tiyatrolarından eğitim alan hükümlüler, ilk oyunlarını sahneledi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ile Torbalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü arasında yürütülen proje kapsamında, yaklaşık 6 ay boyunca tiyatro eğitimi alan hükümlülerin sahneye koyduğu "Onlar" isimli oyun, Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Gösteri öncesinde düzenlenen törende konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Kocakale, bu çalışma kurumlarının, sadece güvenlik eksenli olmadığını, eğitim, rehabilitasyon ve insanı yeniden kazanma odaklı misyonunu da en güçlü şekilde gözler önüne serdiğini söyledi.

Ceza infaz kurumlarının sadece hükümlü ve tutukluların barındığı binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Kocakale, "Aynı zamanda toplumsal huzurun korunmasında ve bireylerin yeniden topluma kazandırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Bugün gelinen noktada ceza infaz kurumlarımız, adliye teşkilatımız, kolluk kuvvetlerimiz, sağlık ve eğitim kuruluşlarımız, kültür sanat birimlerimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde çalışan köklü bir devlet yapısına dönüşmüş durumdadır." dedi.

Kocakale, yaklaşık 6 ay boyunca büyük emek ve disiplinle hazırlanan çalışmanın, ulusal ölçekte bir ilk olma özelliği de taşıdığını aktardı.

Sahnelenen oyunun önemine değinen Kocakale, şunları kaydetti:

"Milletimizin hafızasında ve tarihimizde çok özel bir yere sahip, varoluş mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı'nın tema olarak seçilmiş olması ve hükümlülerimiz tarafından sahneye taşınması ise ayrıca anlamlı ve değerlidir. Sanat, insanı düşündüren, geliştiren, dönüştüren çok güçlü bir araçtır. Tiyatro ise empatiyi, ifade gücünü ve birlikte üretme kültürünü besleyen en etkili sanat dallarından birisidir. Bugün burada sahneye çıkacak olan hükümlülerimiz, ortaya koyacağı performans, azmin, emeğin ve fırsat verildiğinde insanın kendisini yeniden inşa edebileceğinin somut bir göstergesidir."

"Bu temanın seçilmiş olması asla tesadüf değildir"

Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Güngör de sahnelenen tiyatronun anlamlı olduğunu vurguladı.

En önemli hedeflerinin hükümlülerin rehabilitasyonunu sağlamak olduğunu belirten Güngör, "Amacımız, hükümlüleri, onarılmış, sorumluluk bilinci gelişmiş ve üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırmaktır. Bizler, ceza infaz kurumlarımızı birer tecrit alanı olarak değil, bireyin kendisiyle yüzleştiği ve hayata yeniden hazırlandığı birer eğitim yuvası olarak görüyoruz. İşte tam da bu noktada sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü devreye girmektedir. Sanat, insanın iç dünyasının en berrak aynasıdır. Duvarların ardındaki hayatlarda yeni pencereleri açar, geçmişin yaralarını sararken geleceğe dair umutlar yeşertir." diye konuştu.

Güngör, hükümlülerin yaklaşık 6 ay boyunca İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncularından oyunculuk eğitimi alarak, yeteneklerini keşfettiklerini anlattı.

Hükümlülerin sahneye koydukları eserde milletimizin bağımsızlık destanı olan Kurtuluş Savaşı'nı konu aldığını aktaran Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu temanın seçilmiş olması asla tesadüf değildir. Bir ulusun imkansızlıklar içinde küllerinden yeniden doğuşunu, azmini ve inancını anlatan bu büyük destanın, kendi hayatlarında yeni bir sayfa açmak, zorlukları aşarak hayata yeniden tutunmak isteyen hükümlülerimiz tarafından sahnelenmesi, taşıdığı anlamı katbekat arttırmaktadır. Onlar bugün bu sahnede yalnızca tarihi birer karakteri canlandırmıyorlar. Aynı zamanda kendi kurtuluş ve toplumda yeniden varoluş mücadelelerinin de provasını yapıyorlar."

"Bu proje İzmir'de pilot proje olarak hayata geçmiş durumda"

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal ise hayata geçirilen projenin kendileri içinde çok önemli olduğunu dile getirdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da projeyi desteklediğini anlatan Aksakal, "Bu proje İzmir'de pilot proje olarak hayata geçmiş durumda. İnşallah, hepimizin hayali, tüm Türkiye'de devlet tiyatroları aracılığıyla sanat iyileştirici olarak yolunu bulsun ve kurumlar arası iyi ilişkimiz olsun istiyoruz. Bu bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kurtuluş Savaşı temasını içeren oyunun gösterimi yapıldı.

Gösterime, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert de katıldı.