İkilem, Gül Festivali'nde Ispartalılara unutulmaz gece yaşattı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İkilem, Gül Festivali'nde Ispartalılara unutulmaz gece yaşattı

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Uluslararası Isparta Gül Festivali'nin ikinci gününde Başkal ve İkilem muhteşem konseriyle Ispartalılara coşku dolu bir akşam yaşattı.

02.06.2024 03:12  Güncelleme: 03:19
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İkilem, Gül Festivali'nde Ispartalılara unutulmaz gece yaşattı

ISPARTA - Uluslararası Isparta Gül Festivali'nin ikinci gününde Başkal ve İkilem muhteşem konseriyle Ispartalılara coşku dolu bir akşam yaşattı.

Uluslararası Isparta Gül Festivali'nin ikinci günü, unutulmaz bir müzik şölenine sahne oldu. Isparta Meydan AVM'de gerçekleşen konserde, müzik tutkunları şarkılara eşlik etti. Binlerce kişinin akın ettiği meydanda, Başkal ve İkilem'in performansları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin açılışını yapan Başkal, sahneye enerjisiyle damgasını vurdu. Sevilen eserlerini seslendiren Başkal'ın performansıyla coşan kalabalık, şarkılara eşlik ederek gecenin keyfini çıkardı. İkilem'in sahneye çıkmasıyla birlikte ise meydan adeta coşkuyla doldu. Grubun dinamik performansı izleyicileri büyüledi. Binlerce kişi, İkilem'in ritmi ve şarkılarına telefon ışıklarıyla eşlik ederek unutulmaz bir gece geçirdi. Sanatçılar sahneye çıkışlarında gül çiçekleriyle karşılandı.

Festivalin ikinci gününde gerçekleşen konserde, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, sanatçılara gül ürünlerinden oluşan hediye takdim etti. Meydanı dolduran kalabalığa ve sanatçılara Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in selamını ileten Büyükçulcu, festivalin coşkulu bir şekilde devam ettiğini belirterek, pazar günü akşam saat 21.00'da Altay konseri olduğunu söyledi. Sanatçılar Başkal ve İkilim de, Isparta'da sahne almaktan duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.

İkilem, Gül Festivali\'nde Ispartalılara unutulmaz gece yaşattı
Kaynak: İHA

Isparta, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İkilem, Gül Festivali'nde Ispartalılara unutulmaz gece yaşattı - Son Dakika

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