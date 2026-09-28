İkinci yılında 777 bin seyirciyi ağırlayan GNÇ Türkiye Sinema Festivali rekor kırdı

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyle rekor kırdı.

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirterek Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.