İkinci yılında 777 bin seyirciyi ağırlayan GNÇ Türkiye Sinema Festivali rekor kırdı - Son Dakika
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İkinci yılında 777 bin seyirciyi ağırlayan GNÇ Türkiye Sinema Festivali rekor kırdı

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İkinci yılında 777 bin seyirciyi ağırlayan GNÇ Türkiye Sinema Festivali rekor kırdı
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GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi salonlarda buluşturup rekor kırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini, Türk sinemasına verilen desteklerin süreceğini söyledi.

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyle rekor kırdı.

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirterek Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

Kaynak: İHA
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