"İleri Dönüşüm Heykel Sergisi" Zorlu Center'da açıldı - Son Dakika

Sergi, 30 Ekim'e kadar görülebilecek.

Sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen sergide Adnan Ceylan, Cem Özkan , Özge Günaydın, Taylan Türkmen, Ali Abayoğlu ve Zeynep Koçan'ın toplam 30 eseri yer alıyor.

İSD-ART küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Zorlu Center Meydan ve Boğaz katında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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