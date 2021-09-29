Zorlu Center, 6 sanatçının dönüştürülebilir malzemelerden hazırladığı heykellerden oluşan "İleri Dönüşüm Heykel Sergisi"ni, sanatseverlerle buluşturdu.
İSD-ART küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Zorlu Center Meydan ve Boğaz katında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen sergide Adnan Ceylan, Cem Özkan, Özge Günaydın, Taylan Türkmen, Ali Abayoğlu ve Zeynep Koçan'ın toplam 30 eseri yer alıyor.
Sergi, 30 Ekim'e kadar görülebilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › 'İleri Dönüşüm Heykel Sergisi' Zorlu Center'da açıldı - Son Dakika