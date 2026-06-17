İnegöl-Domaniç Yolları Yazın Güzelliği ile Büyülüyor - Son Dakika
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İnegöl-Domaniç Yolları Yazın Güzelliği ile Büyülüyor

İnegöl-Domaniç Yolları Yazın Güzelliği ile Büyülüyor
17.06.2026 12:54
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İnegöl ve Domaniç arasındaki kıvrımlı yol, yazın yeşil doğasıyla kartpostallık manzaralar sunuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kıvrımlı yollar, yaz mevsimiyle birlikte yeşilin her tonuna bürünen doğasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İki ilin doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'nda yer alan ve sürücülere eşsiz manzaralar sunan yol, dron ile havadan görüntülendi. İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik güzergahın 17 kilometrelik bölümünü oluşturan kıvrımlı yol, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne kadar uzanıyor.

Özellikle Kütahya'dan Bursa istikametine seyahat eden sürücüler ve yolcular, Domaniç Dağları'nın eşsiz manzarasına tanıklık ediyor. Yazın gelişiyle birlikte çevredeki ormanlık alanların yemyeşil görüntüsü, yolculuğu adeta görsel bir şölene dönüştürüyor.

Dört mevsim farklı güzellikler sunan bölge, yalnızca sürücülerin değil, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor. Mevsimlere göre değişen renk cümbüşüyle dikkat çeken kıvrımlı yollar, bölgeden geçenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İnegöl-Domaniç Yolları Yazın Güzelliği ile Büyülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl-Domaniç Yolları Yazın Güzelliği ile Büyülüyor - Son Dakika
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