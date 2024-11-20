İnegöl Kitap Günleri Başlıyor

Kültür Sanat

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından "İnegöl'de mevsim kitap" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "İnegöl Kitap Günleri", 100'ü aşkın yazar ve yayınevi, 1 milyonu aşkın kitap, çeşitli etkinlikler, imza günleri, seminer ve söyleşilerle 23 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, kitap fuarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonun İnegöl'e çok önemli bir değer kattığını söyledi.

Kitap okumanın önemini vurgulayan Arslan, "Şehrimizde birçok yatırım ve çalışma yapılmakla beraber, bunları en güzel şekilde taçlandıran çalışmalara insanımıza, insanımızın geleceğine ve gençlerimize yapılan yatırımlar. Kitap fuarımız da buna çok güzel hizmet ediyor. 8'inci kitap fuarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da kitap fuarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, fuar alanında oluşturulacak "Filistin ve Doğu Türkistan Kardeşlik Köşesi"nin 9 gün boyunca açık olacağını söyledi.

Taban, İnegöl Kitap Günleri'nin MODEF Fuar Alanı'nda 23 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de açılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Fuarımız hafta içi 09.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatlerinde açık kalacak. Bu yıl da yine her yıl olduğu gibi en sevilen yazarlar ve en seçkin yayınevlerini ağırlayacağız. 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle buluşacak. Yazarlarımız 3 ayrı imza salonunda sevenleri ile buluşarak hem söyleşi yapacak hem de en sevilen kitaplarını imzalayacak. Yazarlarımızdan bazılarını ifade etmek gerekirse; Fulya Öztürk, Alişan Kapaklıkaya, Sıtkı Aslanhan, Sevda Türküsev, Dilek Cesur, Ayşegül Dede, Zekeriya Efiloğlu, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İrem Oturaklıoğlu Kaya, Mehmet Bulut, İhsan Süreyya Sırma, Mehmet Akif Ersoy, Sertaç Abi, Altay Cem Meriç, Saniye Bencik Kangal, Nurullah Genç, Bayram Meral ile Ramazan Yetgin ve 'Öğretmen Baba' olarak bilinen Mehmet Gönen ile daha pek çok yazarımızı bu organizasyonda ağırlayacağız. Kitap fuarımıza destek veren tüm yazarlarımıza ve yayınevlerimize şimdiden teşekkür ediyorum."

"Yerel Yazarlar Köşesi" oluşturacaklarını dile getiren Taban, bölümde İnegöllü yazarların eserlerini tanıtmalarına ve kitaplarını imzalamalarına fırsat sunacaklarını anlattı.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek seminer ve söyleşilerde 24 Kasım Pazar akşamı Mehmet Akif Ersoy, 30 Kasım Cumartesi akşamı Fulya Öztürk, 1 Aralık Pazar akşamı ise Dilek Cesur'un, okurlarıyla buluşacağını aktaran Taban, "Öğrencilerimizin fuara katılımlarını sağlamak adına da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız planlama dahilinde 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda eğitim gören 12 bin 500 öğrencimizi ücretsiz olarak fuar alanına taşıyacağız." dedi.

Taban, birbirinden eğlenceli ve interaktif yarışmaların yapılacağını, kurulacak kitap kumbarası ile ilçedeki dezavantajlı okulların kütüphanelerini zenginleştirmeye devam edeceklerini, hızlı okuma etkinliği alanı, kitap takası gibi etkinliklere yer vereceklerini sözlerine ekledi.