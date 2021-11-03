İSAM, "Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat" makaleleri veri tabanını güncelledi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), "Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat" makaleleri veri tabanını güncelledi.

İSAM'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkçe ilmi yayımlarda yer alan makale ve tebliğleri kapsayan veri tabanı üzerinden 91 bin 135 makalenin tam metnine erişebilir ve metin içi kelime araması yapabilirsiniz." denildi.

Araştırmacılar makalelerin yer aldığı veri tabanına "http://www.isam.org.tr" internet adresinden ulaşabilir.