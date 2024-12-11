İstanbul Devlet Opera ve Balesi, \'Deli Dolu\' Operetinin Prömiyerini Gerçekleştirdi

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan 'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), tarafından sahneye koyulan 'Deli Dolu' operetinin prömiyeri dün akşam Kadıköy Süreyya Operası'nda yapıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgisi gösterdiği eser, Cemal Reşit Rey tarafından bestelenirken, librettosu Ekrem Reşit Rey tarafından yazıldı. Şebnem Özsaran tarafından sahneye koyulan eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Murat Kodallı yönetiyor. Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü imzalı eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı Taner Aydın'a, koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk'e ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun şefi ise Volkan Akkoç.

Eserin prömiyerinde; 'Josef' rolünde Alp Köksal, 'İzak' rolünde Çağrı Köktekin, 'Marika' rolünde Esra Abacioğlu Akcan, 'Marlene' rolünde Ayşenur A.Haksoy, 'Prof. Silberstein' rolünde Ufuk Karakoç, 'Firuz' rolünde Okan Fidan, 'İrfan' rolünde Ali Murat Erengül, 'Pervin' rolünde Anna Sirel Etyemez, 'Katina' rolünde Esen Demirci, 'David' rolünde Fuat Kılıç Aslan, 'Cevad' rolünde Bülent Külekçi, 'Sabiha' rolünde İpek Zehra Evre, 'Muhasebeci' rolünde Çağdaş Bektaş, '1. kız' rolünde Betül Görgülü Memik, '2.Kız' rolünde M.Banu Ergün sahnedeydi.

ESERİN KONUSU

Ana fikri iki yüzlülük olan eserde, eğlenceli bir konu ele alınsa da eserin en önemli tarafı, realist ögeleri bir araya getirmesidir. Eserin baş kahramanının ve etrafında dönen riyakarlık, samimiyetsizlik ve sözde kalmış aile bağlarının ortaya konması ile işlenen dramaturjik yapısı ile Rey kardeşlerin en önemli operetlerinden biridir.

Eser, 13 -16- 24 Aralık 2024 tarihlerinde ve 2025 yılında da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak.