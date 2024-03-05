İstanbul, Roma, New York\'ta Ressam Mihri Sergisi Vadistanbul AVM\'de Açıldı

İlk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan " İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri" resim sergisi, Vadistanbul AVM'de açıldı.
Kärcher'ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, Dr. Necmi Sönmez'in katkılarıyla hazırlanan sergi, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.
Açba'nın yaşamına ve sanat serüvenine de ışık tutan sergi, aynı zamanda sanatçının tüm zorluklara rağmen verdiği mücadeleyi tarihsel, sosyal ve kadın hakları savunuculuğu bağlamında izleyiciye aktarmayı hedefliyor.
Sergide Mihri Rasim Müşfik Açba'nın özgün eserlerinin yanı sıra fotoğrafları, resimlerinin röprodüksiyonları olmak üzere 4'ü orijinal olan 13 eser beğeniye sunuluyor.
Açba, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak ve özellikle de portreleriyle tanınıyor. Ressamın portrelerini yaptığı kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt ile mucit ve iş adamı Thomas Edison gibi birçok önemli isim bulunuyor.
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