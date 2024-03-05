İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri Sergisi Vadistanbul AVM'de Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri Sergisi Vadistanbul AVM'de Açıldı

İstanbul, Roma, New York\'ta Ressam Mihri Sergisi Vadistanbul AVM\'de Açıldı

İlk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan 'İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri' resim sergisi, Vadistanbul AVM'de Kärcher'ın ev sahipliğinde açıldı. Dr. Necmi Sönmez'in katkılarıyla hazırlanan sergi, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak. Sergi, Açba'nın yaşamına ve sanat serüvenine ışık tutarken, tarihsel, sosyal ve kadın hakları savunuculuğu bağlamında mücadelesini izleyiciye aktarmayı hedefliyor. Sergide 4'ü orijinal olan 13 eser, Açba'nın özgün eserleri, fotoğrafları ve resimlerinin röprodüksiyonlarıyla birlikte sergileniyor. Açba, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam olarak ve özellikle portreleriyle tanınıyor. Portrelerini yaptığı kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt ve mucit Thomas Edison gibi önemli isimler bulunuyor.

05.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:20
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İlk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan " İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri" resim sergisi, Vadistanbul AVM'de açıldı.

Kärcher'ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, Dr. Necmi Sönmez'in katkılarıyla hazırlanan sergi, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Açba'nın yaşamına ve sanat serüvenine de ışık tutan sergi, aynı zamanda sanatçının tüm zorluklara rağmen verdiği mücadeleyi tarihsel, sosyal ve kadın hakları savunuculuğu bağlamında izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

Sergide Mihri Rasim Müşfik Açba'nın özgün eserlerinin yanı sıra fotoğrafları, resimlerinin röprodüksiyonları olmak üzere 4'ü orijinal olan 13 eser beğeniye sunuluyor.

Açba, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak ve özellikle de portreleriyle tanınıyor. Ressamın portrelerini yaptığı kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt ile mucit ve iş adamı Thomas Edison gibi birçok önemli isim bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri Sergisi Vadistanbul AVM'de Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri Sergisi Vadistanbul AVM'de Açıldı - Son Dakika
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