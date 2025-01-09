İstanbul'un Kültür Mirası 'Dijital İstanbul' Projesi ile Yaşatılıyor

Kültür Sanat

İstanbul'un kültür mirası dijitale yükleniyor

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, İstanbul'un kültür hazinelerinin keşfi için yeni bir akıllı şehir projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda hazırlanan "Dijital İstanbul" akıllı şehir projesinin detayları, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıklandı.

İstanbul'un kültür hazinelerinin keşfi için yeni bir akıllı şehir projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda İstanbul Valiliği ve Ziraat Katılım Bankası'nın katkıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Başkanlığı ve İl Müftülüğü olmak üzere paydaşları ile hazırlanan "Dijital İstanbul" akıllı şehir projesinin detayları, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıklandı. Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

"Eserleri dijital ortamda tanıtmak istiyoruz"

Programda açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Dijital İstanbul projesi ile yıllardır restorasyonu tamamlanan özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının restorasyonu tamamladığı eserleri doğru şekilde dijital ortamda tanıtmak istiyoruz. Bunun birinci etabında 200 cami ile Ziraat Katılım ile birlikte hayata geçirdik, inşallah devamında da yılın sonuna kadar diğer eserlerimizi de sisteme dahil etmiş olacağız. Bununla hem yabancılar İstanbul yaklaşık 17 milyon turiste ev sahipliği yapıyor, hem İstanbullular hem de 80 ilden İstanbul'umuzu ziyarete gelen vatandaşlarımıza hizmet vermiş olacağız. Başta Ziraat Katılım Genel Müdürümüz olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'umuzu görkemli geçmişiyle birlikte tanıtmak gurur verici"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise, "Biz de bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ziraat Katılım, 10 yıl önce İstanbul'un kalbi Eminönü'nde 29 Mayıs'ta kuruldu Dolayısıyla doğum günümüz 29 Mayıs İstanbul'un fethi ile aynı gün. Dolayısıyla İstanbul'a karşı bir meftunluğumuz var ona karşı borcumuzu bu güzel projelerle ödemek istiyoruz. Şimdi İstanbul'un Finans Merkezi'ndeyiz, finansın kalbi İstanbul Finans Merkezi'ndeyiz. Katılım Finans'ın buradaki temsilcisi olarak hem yurdumuza hem de gönül coğrafyamızda Katılım Finans doğrultusunda hizmet vermeye gayret sarf ediyoruz. İstanbulumuzu da bu şekilde hem bankamızın markasıyla hem de İstanbul'umuzun büyük görkemli geçmişiyle birlikte tanıtmak bizim için gurur verici." şeklinde konuştu.

"Dijital İstanbul ile kare kodlar sayesinde doğru bilgiye erişim sağlanacak"

"Dijital İstanbul Projesi" ile, İstanbul'da ilk aşamada en çok ziyaret edilen 200 esere kare kod teknolojili panolar asıldı. Kare kod uygulamasıyla tescilli kültür varlıklarının bilgilerine, doğru, hızlı ve anlaşılabilir bir şekilde ulaşılacak. Uygulamanın, İstanbul'daki tüm tarihi eserleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. 60 metreden okunabilecek şekilde yerleştirilen kare kod teknolojili panolar, hem ziyaretçilerin hem de ziyaret etmeden önce doğru bilgi almak isteyenlerin 7/24 yayında olacak.

"5 farklı dilde bilgi verecek"

Dijital İstanbul, tüm akıllı cihazlar ile uyumlu çalışarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 farklı dilde hizmet verecek şekilde hazırlandı.